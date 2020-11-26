【群益投顧】電子權值回神領軍 台股量縮反彈收漲

一、盤勢分析

感恩節假期將至但美國肺炎疫情持續惡化，加上初領失業救濟金人數聯兩週上升，週三市場交投轉趨平淡，四大指數收盤跌多漲少；道瓊工業自 3 萬點之上的歷史高點回檔 0.58%、S&P500 小幅收跌 0.16%、費城半導體收低 0.34%，僅那斯達克收漲 0.47%；歐股方面，泛歐指數 Stoxx600 收盤微跌 0.08%，三大主要市場跌國小跌 0.08%、法國小漲 0.23%、英國收低 0.64%。今早亞洲股市漲多跌少，台股以上漲 25 點開出，終場以上漲 106.83 點或 0.78% 收盤，收在 13845.66 點，成交金額為 2186.74 億元。盤面結構，類股全面收漲，電子台積電、聯發科、鴻海等權值反彈帶動類股回穩並引領指數走高，金融尾盤拉升順利收紅，傳產以玻陶、造紙漲幅表現較為出色，生技、食品表現相對落後。

二、盤勢預估

美國疫情持續延燒仍未能阻止民眾感恩節出遊團聚意願，美股假期前氣氛陷入觀望，國際股市各自表述。電子權值轉強帶動，台股開高震盪走高，終場以紅 K 上漲 106 點作收，成交量縮至 2200 億元以下，呈現上漲量縮，指數收盤雖重新站回 3 日均線之上，不過量能稍弱，必須補量才利延續短多趨勢，反之仍以整理的可能性居高，個股建議繼續參考短期均線順勢因應。

高通獲美國政府批准供貨華為 4G 產品，陸媒報導華為正積極向供應商積極下單 4G 手機、平板零組件，本月恢復購買主機板和其他產品，預計新組裝完成的 4G 手機最快明年第 1 季上市，台系供應鏈，包含晶圓代工廠、IC 設計、鏡頭廠、組裝廠 PCB 廠等都可望重新啟動供貨挹注盈運動能。

今年下半年在消費性、安防及車用等客戶拉貨動能轉強下，晶圓代工產能吃緊，CIS 元件供給也跟著供不應求，供應鏈傳出，全球第二及第三大 CIS 元件供應商三星及豪威已通知客戶第四季調漲報價，部分產品漲幅最高甚至達三成，最低也至少有一成，國內 CIS 元件廠原相、晶相光可望受惠。

SONY 新一代電玩主機 PS5 上市後銷售成績亮眼，根據過往經驗，新一代遊戲機出貨量在新機發布後的 1 到 2 年內將大幅增長，SONY 預估，PS5 本年度 (至 2021 年 3 月) 銷售目標設定為當年 PS4 首年度實際銷售表現的 760 萬台以上，強勁的銷售企圖將為相關供應商營運增添助力。

三、強勢股

電子：

南電 (8046)、欣興 (3037)、祥碩 (5269)、台達電 (2308)、智邦 (2345)

非電：

億豐 (8464)、萬海 (2615)、長榮 (2603)、富邦媒 (8454)、華航 (2610)

本文係研究員對大盤之看法，僅供參考，不做進出依據