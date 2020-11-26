台股回神漲逾百點站回5日線 三大法人買超30.34億元

美股那指周三逆勢上漲，帶動台股今 (26) 日同步開高，晶圓雙雄扮演撐盤要角，電子股重獲多頭青睞，加權指數終場漲逾百點，收在 13845 點，成功站回 5 日線，三大法人合計買超 30.34 億元。

台股今日成交值降至 2200 億元左右，觀察籌碼面，外資轉為買超 32.08 億元，終止連 2 賣；投信則賣超 8.44 億元；自營商與外資同調，轉買超 6.7 億元，三大法人合計買超 30.34 億元。

電子權值股今日普遍走升，權王台積電股價回穩，早盤一度漲逾 1%，終場漲勢收斂，收在 489 元；鴻海則上漲 1.2%，收在 83 元；聯電開低走高，漲幅擴大至 2.7%，收 39.5 元，續創 18 年多來新高；台達電強勢大漲逾 4%；聯發科也漲近 1%，收在 730 元。

ABF 載板三雄持續吸引買盤進駐，南電、景碩強勢攻上漲停，欣興大漲逾半根停板；此外，柏承 Q4 接單滿載，股價也漲逾 5%。風電概念股仍是盤面焦點，恒耀、永崴投控今日亮燈漲停，台達電漲逾 4%，新光鋼、世紀鋼、力麗、華新都在盤面上表現。

法人表示，外資本月買超降至 1500 億元之下，短線技術指標有過熱的跡象，預期台股仍為高檔震盪整理格局，由於類股輪動快速，建議投資人留意籌碼變化，靈活操作。