【日盛投顧】盤前分析



◆盤勢分析

1. 周四美股因感恩假期休市。

2. 周四台股早盤以小高盤開出，在 2330 台積電、2303 聯電、2308 台達電推升下，指數一路震盪走高，終場收在 13,845.66 點，上漲 106.83 點，漲幅 0.78%。

3.OTC 指數同步走高，終場收在 173.93 點，上漲 0.99%，離前波 174.20 高，僅一步之遙。

4. 加權技術面與籌碼面：

(1)、均線：周四台股跳空高開，指數震盪走高收長紅 K 棒，重回 5 日線之上，目前短天期均線呈現多頭排列。

(2)、量能：成交量縮至 2,197.42 億元，後續需價漲量增為宜。

(3)、技術指標：日 KD 指標高盪震盪，但開口逐漸縮小。

(4)、法人籌碼：三大法人合計 + 30.35 億元；外資 + 32.09 億元、投信 - 8.45 億元、自營商 + 6.71 億元。

5. 電子權值：8 吋晶圓代工價格調漲延燒，2303 聯電股價盤中再度轉強；2308 台達電收盤再創波段新高價。

6. 載板：天線封裝（AiP）則有望帶動 BT 載板需求成長，加上外資持續調升載板族群，周四 8046 南電早盤強攻漲停，帶動族群 3189 景碩再創波段新高，3037 欣興震盪走高，收盤漲幅超 7%。

7. 航運：由於供需持續吃緊，集裝箱運價指數攀高，三大法人聯手買進 2603 長榮，周四股價再創波段新高，亦帶動 2617 台航、2612 中航、2605 欣興、2615 萬海轉強。

8. 鋼鐵：第三季鋼市走出谷底，市場預期後市鋼價反彈，2027 大成鋼 4Q20 虧轉盈領漲，2031 新光鋼、2014 中鴻收盤上漲超過 1%。

9. 操作建議：由於台股持續在高檔震盪，但成交量並未能有效放大，顯示資金仍將類股內輪動為主。短線仍可關注半導體、被動元件、車用、金融、內需等族群，題材上可留意特斯拉、年底銷售旺季相關受惠股。

10.MCU 大缺貨 盛群、凌通受惠：全球微控制器（MCU）大廠意法半導體發生大罷工事件後，對 MCU 市場影響開始明顯發酵，目前不論 8 位元、32 位元 MCU 都出現交期大幅拉長狀況，最長甚至上看 10 個月，中國大陸 MCU 廠趁這波 MCU 缺貨趨勢，正式對客戶報價上漲一到兩成左右。由於 MCU 市場全面交期拉長，缺貨情形明確。市場預期 6202 盛群、4952 凌通、2458 義隆及 5471 松翰等 MCU 供應鏈將可望搭上這波缺貨潮，建議個股拉回仍採偏多操作。

11. 比特幣崩 一天跌掉 2,000 美元：比特幣與其他數位貨幣 26 日盤中重挫，比特幣更在一天之內崩跌逾 2,000 美元，接連跌破 18,000 與 17,000 美元等兩個整數關卡。市場分析下跌主因除了獲利了結賣壓之外，市場另有傳出美國當局可能加強監管加密貨幣的憂慮。建議相關的個股短線先行觀望。