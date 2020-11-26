〈陸股盤後〉軍工、金融午後推升 上證指數震盪漲0.22%

陸股今 (26 日) 早盤弱勢，3 大指數一度下挫逾 1%，直到午後隨軍工、大金融板塊拉升、北向資金流入，上證指數在下午也轉跌回升，但深成指數與創業板指數下跌。

截至收盤，上證指數報 3369.73 點，漲 0.22%；深成指數報 13599.99 點，跌 0.41%；創業板指數報報 2609.39 點，跌 0.23%。

(鉅亨網圖表)

成交量部分，滬市成交 3173.09 億元，深市成交 4159.76 億元，兩市合計成交 7332.85 億元人民幣，較前一交易日相比明顯縮量，但北向資金淨買入逾 60 億元人民幣。

就類股來看，A 股今多數板塊下挫，汽車領跌，家用電器、綜合、鋼鐵等跌幅居前，漲勢主要在國防軍工股，公用事業及金融股股價也上揚。

聯儲證券首席投顧胡曉輝認為，今日汽車股的重跌，與先前傳發改委調研各地新能源汽車投資的消息有關，這些股票累計漲幅也已相當大。不過以產業前景而言，相關概念股還會有機會。

粵開證券指出，儘管順周期板塊是近期市場的主要熱點，而且其中多為大盤權重股，而滬指卻並未在其帶動下強勢上攻，突破 3400 點上方阻力，這一方面體現了市場資金的糾結，另一方面也體現了目前市場熱點較為單一，缺乏共振合力。

他表示，資金對於行情的持續性存在一定分歧，若順周期股短期走弱，可能會帶動滬指進一步回落，指數或將持續震盪。

源達信息表示，近期活躍的周期板塊回調，有色金屬、食品飲料、鋼鐵、軍工回調較多。市場近期似乎只有順周期和非順周期這兩類股票，近兩日順周期板塊回調，但新的領漲板塊還未跟上，因此指數下跌，接下來關注重點可以放在題材方面，如強趨勢中的新能源車及「十四五」規劃主線的科技成長股。