新壽國際板債券贖回逾2500億元 不動產、台股鎖碼策略揭密

新光金 (2888-TW) 今 (26) 日舉行線上法說會，因為國際板債券前 9 月大舉贖回超過 2500 億元，造成經常性收益下滑，未來將持續買進不動產以增加經常性收益；至於不動產策略，將鎖定年化租金報酬率至少 2.1% 起跳、位於六都之標的為主。此外，台股部分，將著重 ESG 概念、產業趨勢向上等兩大族群。

新光金前 9 月合併稅後純益 177 億元，年減 12.1%，EPS 為 1.38 元，總資產規模約 4.2 兆元，合併股東權益較前一季底提高 4.7% 達 2449.4 億元，每股淨值為 18.41 元。

新光人壽前三季初年度保費達 594.9 億元，市佔率為 8.5%，其中，外幣保單初年度保費佔整體初年度保費比重達 73.5%，前三季累計合併稅後純益約 124.2 億，年減 15.6%，股東權益達 1658.7 億，淨值比率為 5.24%。

雖然新壽前三季獲利衰退，但是前 9 月處分股債資本利得達 540 億元，比去年同期成長 31.3%，已超越 2019 年全年資本利得 489 億元，而金融資產未實現餘額也轉正。其實，新壽配合金管會，國外股票第三季單季大減 600 億元，國內股票第三季單季減少 260 億元，合計國內外股票持股大減 860 億元。

新壽截至 9 月底的避險前經常性收益率 3.63%，遠低於近幾年 4% 以上水準，副總李超儒表示，主要因為國際板債券前 9 月贖回 2500 億元，造成經常性收益率下滑，國際板債券餘額剩約 4000 億元，明年再贖回壓力大舉下降，預期明年再贖回約百億元之譜。加上今年國內現金股利減少 6 億元，也使經常性收益減少。

新壽被金管會要求調降國外投資到 39%，已調整完成，新光金發言人暨資深副總徐順鋆指出，未來資金將持續轉進國內不動產，以增加經常性收益，不動產策略，將鎖定年化租金報酬率起碼 2.1% 起跳，地點位於六都，只要有增值潛力、即時租金收益都是可能目標，投資上限為「不設限」，目前不動產比重為 6.8%，只要加碼資金 1%，就是 310 億元左右，仍有極大加碼空間。

新壽第三季減碼台股，但未來仍會伺機投資台股，將著重 ESG 概念、產業趨勢向上等兩大族群，可機動實現獲利者將採覆蓋法項下，獲利便可進損益，若長期持有的股利型個股，則放 FVOCI 項下。

新壽表示，全球利率低，會持續推動外幣保單銷售，以控管匯兌避險成本及維持經常性收益。此外，7 月時增提外匯價格準備金 40 億元，但也消耗很快，目前剩下 40 多億元，不排除繼續增提，厚植外匯價格變動準備金，以動態調整外匯避險策略的比重。

新壽進一步指出，新台幣升值壓力大，公司會努力去化現金，台幣擔保放款部分也會增加企金擔保放款，有助人壽的資金去化。