新南向成績黯淡 我前10月出口東協跌破500億美元 創4年新低

政府積極拓展新南向市場，但出口成效不如預期理想，根據財政部統計，我今年前 10 月對東協出口值共 432.3 億美元，不僅較去年同期減少 4.2%，出口值更降至近 4 年來最低。

財政部統計處表示，東協靠著區域經濟整合與人口紅利優勢，在全球市場中快速崛起，分別在 2004 年、2007 年超車歐美，躍居我第 2 大出口國，2011 年我對東協市場出口更突破 500 億美元大關。

但 2018 年起，受美中貿易爭端影響，加上國際油商轉移儲存地，導致東協市場礦產品需求驟減，進而拖累我對東協出口表現，根據統計，2018 年與 2019 年期間，我對東協出口規模仍有 581 億美元、539 億美元，雖仍維持 500 億美元水準，但卻是連續兩年衰退。

統計處指出，今年受新冠肺炎疫情影響，統計前 10 月我對東協出口值降至近 4 年同期最低規模，年減 4.2%，占總出口比重更從 2013 19.0% 高點將至 15.4%。

進一步觀察我對東協各國出口表現，今年前 10 月除對新加坡、汶萊出口持續成長外，其餘 8 國均呈衰退，其中又以對印尼出口減幅最大，前 10 月出口 18.6 億美元，年減幅達 22.7%，已是連續 7 個月呈現雙位數下降，對菲律賓、泰國、越南各減 9.7%、7.6%、6.8%。

以出口貨類來看，我國對東協主要出口貨品以電子零組件為大宗，統計前 10 月占 48.9%，較 2011 年增加 16.9 個百分點，規模值創歷年同期新高，年增率為 14.2%，表現一枝獨秀。

另外，基本金屬及其製品出口占比 7.4% 居次，但前 10 月出口衰退 16.0%；化學品、紡織品、塑橡膠及 其製品、機械、資通與視聽產品占比重介於 5% 到 6%，東協為我國紡織品最大外銷市場，受到歐美終 端市場需求疲弱，累計前 10 月出口年減 19.5%，跌幅僅亞於礦產品。

至於礦產品部分，繼去年出口大幅縮減 4 成，今年受疫情與油價急跌衝擊，導致市場需求不振，前 10 月出口值僅 19.6 億美元、年減幅 45.5%，占比低於 5%，較 100 年下滑 12.8 個百分點。