〈半導體漲價潮〉中芯國際證實 8吋晶圓代工將漲價

近來 8 吋晶圓代工產能吃緊，紛紛傳出漲價消息，而中國晶圓代工廠中芯國際也表示，既有客戶訂單按照已簽訂合約進行，但新客戶與新項目則由雙方協商確定價格，首度證實將漲價消息。

投資者日前在「上證 e 互動」平台上詢問中芯國際，由於 8 吋晶圓代工產能需求旺盛，多家晶圓代工廠將調升第四季與明年第一季價格，中芯國際是否有漲價計劃。

對此，中芯國際回應，現有客戶訂單將按已簽訂合約進行，新客戶、新項目則由雙方協商確定價格，公司也會通過優化產品組合，來提升平均晶圓價格。

據中芯國際日前公布的第三季財報，營收首次突破 10 億美元，季增 15.3%，連 3 個季創新高，產能利用率近滿載，來自電源管理等晶片相關營收明顯成長，當時，市場就認為，中芯國際第三季營收成長動能之一，可能是 8 吋晶圓代工漲價挹注。

而針對美國政府加強出口管制後，對公司的影響，中芯國際則表示，目前公司正常營運，也與美國相關政府部門等積極交流與溝通，但具體細節不方便透露，並強調公司始終堅持合規經營，遵守經營地的相關法律法規。

此外，先前傳出高通有意將 5G 手機電源管理晶片訂單，轉至台積電投片，面對外界關注客戶是否出現轉單情況，中芯國際也在平台上回應，目前未看到明顯的客戶轉單現象，與客戶保持積極溝通、緊密配合的合作夥伴模式，盡量滿足客戶需求。