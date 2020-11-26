〈世紀鋼法說〉傳統鋼構訂單看至2022年 離岸風電貢獻明年續成長

世紀鋼 (9958-TW) 今 (26) 日召開法說會，公司表示，目前傳統鋼構訂單看至 2022 年，加上離岸風電水下基礎生產學習曲線攀升、明年起將貢獻全年營運，不只營收成長，毛利率也可望持穩 30% 以上。

世紀鋼表示，傳統鋼構手上在建工程，不含台北港及台中港建案，一共有 17 個案子，依照各期需求，預計會在 2022 年全部交付完成，加上離岸風電水下基礎放量，明年起可望貢獻全年營運，將推升營收成長。

不過，世紀鋼目前因應離岸風電佈局，也針對廠區產線進行調整，更新桃園廠產線，以支援風電鋼構前端供應，目前主要供應傳統鋼構的雲林廠區產能滿載，也調度緬甸廠跨海協助支援。

世紀鋼表示，由於離岸風電規模持續放大，未來傳統鋼構的產值占比，將逐漸降至 15-20%，但還是會維持基本的供給量，至於毛利率，由於離岸風電毛利率較佳，加上學習曲線攀升，預計明年可望維持今年第三季 3 成以上的水準。

外界關注世紀鋼是否有新一波籌資計畫，對此，公司表示，目前離岸風電投資告一段落，短時間不會有募資計畫，至於海外市場，目前有在看，但因為運費加關稅就吃掉約 30% 的成本，行有餘力時才會發展。