中國商務部推動家電、汽車消費 台塑三寶迎內需商機將受惠

中國商務部今 (26) 日召開消費升級行動計畫推進會，要穩定擴大汽車、家電與家具等消費，由於台塑三寶在中國的營收占比均達約 4 成左右，在中國計畫擴大相關內需消費力道下，台塑 (1301-TW)、南亞 (1303-TW) 與台化 (1326-TW) 營運均將受惠。

中國商務部今日召開消費升級行動計畫推進會，商務部網站透露，會議中指出，明年是十四五規劃開局之年，各地商務主管部門促消費工作要順勢而為、乘勢而上，努力開創消費促進工作新局面。

其中包括加速商品與服務消費潛力釋放；穩定和擴大汽車、家電、家具消費，擴大進口商品及促進餐飲消費，創新開展消費促進活動。

台塑董事長林健男指出，中國前三季 GDP 增速已轉正、年增 0.7％，顯示經濟逐漸擺脫疫情陰霾，加上擴大內循環的刺激力道，大幅增加傳統基建、新基建等，經濟穩步復甦，多家預測機構預估，第 4 季 GDP 將持續回升，有利提升石化產品需求。

南亞董事長吳嘉昭也看好，中國疫情趨緩，經濟表現強勁，且將著眼於擴大內需，全面促進消費，推動內需經濟循環，環氧樹脂各項產業應用逐步恢復，另外電子、電器、汽車等產業復甦，也將帶動 PC 需求成長，公司主力產品丙二酚用量可望持續增加。

台化副董事長洪福源表示，今年雖然受到疫情影響，但中國大型家電及汽車今年產銷量初步估計，除空調機外都將優於去年；且疫後宅經濟新生活已成熟定型，汽車、家電、小家電、筆電等強勁需求，及 5G 周邊設施推升塑料需求，有利 PS、ABS、PP 及 PC 等產品表現。