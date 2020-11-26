特斯拉擬砸1.82億元在中國生產充電樁 明年2月完工

路透報導，特斯拉為擴大在中國銷售，擬斥人民幣 4200 萬元，折合新台幣約 1.82 億元，在中國生產充電樁，預計明年 2 月完工。台廠相關供應鏈台達電 (2308-TW)、東元 (1504-TW)、華城 (1519-TW) 等可望受惠。

路透指出，根據特斯拉提交給上海政府部門的文件中指出，特斯拉計劃在上海工廠旁投資一家新工廠，金額約人民幣 4200 萬元，約當 640 萬美元，用於生產電動車充電樁，預計明年 2 月完工，年產能約 1 萬台。

由於中國近年期望減少汽油或柴油車造成的污染，積極向電動車提供高額補貼，但由於充電網是使用電動車面臨的最大挑戰之一，因此擴大全國汽車充電網成為必然之路。

特斯拉目前除在中國銷售 Model 3 電動車，也計劃在 2021 年銷售 Model Y 運動型多用途車 (SUV)。

外界看好，隨著特斯拉電動車逐步普及，勢必增加充電樁供應，台灣相關供應商台達電、東元與華城皆可受惠，台達電 2010 年就投入電動車充電產品，掌握特斯拉訂單，同時也是歐、日系大廠的供應商。

華城則主要承接充電站建造，特斯拉目前在台建造 8 座超級充電站，華城就負責 5 座，未來隨著特斯拉在中國廣設充電站，華城也可望大啖新動能。