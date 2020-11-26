央行控匯恐力不從心 分析師：台幣明年可能升破「彭淮南防線」

新台幣今 (26 日) 一度升值 3.15 角，直逼 28.5 的「彭淮南防線」，尾盤在央行進場調節下，升幅減至 0.5 分，收 28.811 元。但一些分析師認為，由於台灣央行的政策子彈所剩不多，明年匯價可望往 28 元靠攏。

據《彭博》報導，今年前 10 個月在亞洲主要貨幣中，台灣升幅排名第二，近 1 個月開始在 28.50 這個重要的心理關卡前盤旋。

為了不讓台幣升破這一防線，央行下半年動作頻頻，從真槍實彈進場調節、勸導交易方減少美元賣單、到控制各類涉及炒匯嫌疑的交易，上週日更確認已向金管會提出壽險相關政策建議，以期增加美元買需。

但在市場趨勢之下，央行似乎只能透過公股銀行買匯孤軍奮戰，分析師預期，由於政策子彈可能所剩不多，明年台幣匯率將往 28 元靠攏。

元大投顧分析師陳森林認為，考量已近年底，央行力守 28.5 元的價位應是為了出口商、金融業等年底的作帳需求，只能不斷進場干預或口頭勸說。但他相信，到了明年，如果其他主要亞幣因為全球回溫也在升值，央行將不需要死守，台幣匯價有機會往 28 元靠攏。

他表示，近期央行與金管會一系列的溝通，是想從源頭增加買匯力道，也突顯央行的壓力很重。

凱基投顧經濟分析師劉建志看法類似，他認為，如果美元在未來 1 年持續弱勢，央行再嚴守台幣匯價幾乎不可能。

就金管會對放寬壽險海外投資限制的謹慎，劉建志認為，即使放鬆，當前海外市場的低利率環境、歷年匯率風險的教訓，都可能令業者對再度大擧出海心存戒心，由此對控匯的助力料也有限。

新台幣走勢

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