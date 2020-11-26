智擎獨家取得英國新藥授權 將啟動毒理試驗

智擎 (4162-TW) 今 (26) 日宣布，與英國公司 Sentinel Oncology Limited 簽署獨家授權合作契約書，雙方將共同發展細胞損傷調控酵素抑制劑 (Chk1 inhibitor) 新藥 SOL-578，初步先進行新藥的毒理和藥理試驗。

依照雙方合約，智擎將負責新藥的研發資金，並與 Sentinel 共同合作完成 SOL-578 的毒理和藥理試驗，藉此加速進行後續的人體臨床試驗。

另外，智擎將支付 Sentinel 合約金，並保有 SOL-578 未來全球專屬授權發展和商業化權利。智擎完成 SOL-578 的毒理和藥理試驗，並行使全球獨家授權權利時，需支付 Sentinel 簽約金、定額里程碑授權金及依淨銷售額所計算權利金。

智擎表示，Sentinel 為新藥研發公司，聚焦在開發創新療法，其中 SOL-578 具有高選擇性且可口服的小分子化合物，也是目前市面上效果較佳的 Chk1 inhibitor 化合物。

智擎指出，SOL-578 有雙重功能，包括癌症細胞的 DNA 損傷反應及細胞周期調節軸，後續將透過智擎過去開發癌症新藥的經驗，加速該新藥的臨床試驗。