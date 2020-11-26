華碩電競筆電報捷 Q4續推顯卡新品搶年底購物商機

華碩 (2357-TW) 今 (26) 日表示，根據市調機構最新資料顯示，華碩電競筆電 9 月在全球拿下 23.6% 市占榮登全球冠軍，其中搭載輝達 (NVDA-US)GeForce RTX 2080 系列顯示卡高階電競筆電，市占更超過 3 成，展望第 4 季，華碩看好年底購物旺季，除強化電競筆電產品線外，也宣布推出超微(AMD-US) 顯卡新品、ProArt 創作者顯示器。

華碩表示，電競筆電銷售亮眼，截至今年 9 月，已連續兩年在亞太地區蟬聯銷售排行冠軍，東歐、中東、非洲、俄羅斯 (EEMEA)、西歐與北美等區域，也連續 4-6 個月拿下市占冠軍，9 月在羅馬尼亞、加拿大、泰國等地市占更突破 5 成。

看好年底購物旺季，華碩今也宣布推出搭載超微最新 Radeon RX 6800 系列等三款顯示卡，並搭載超微最新 RDNA 2 GPU 遊戲架構，可望滿足玩家對 3A 遊戲大作需求。

另一方面，華碩也針對 ProArt 創作者產品線，推出兩款 4K HDR mini LED 專業螢幕，包含 32 吋 ProArt PA32UCX-PK、27 吋 PA27UCX-K，採用離軸優化 (OCO) 技術可望降低 80% 光暈、提高 7 倍暗色處對比，讓視角更寬廣，建議售價則落在 10.9 萬元起。

展望第 4 季，華碩認為在零組件持續吃緊影響下，筆電、零組件出貨都將季減 1 成，但受惠受惠遠距、宅經濟商機延續，法人估，華碩第 4 季品牌營收也雖將季減約 1 成，但仍可望優於去年同期，續站穩千億元大關。