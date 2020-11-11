〈華碩法說〉零組件吃緊影響PC出貨 Q4營收估季減約1成

品牌大廠華碩 (2357-TW) 今 (11) 日召開法說，受惠遠距、宅經濟商機，第 3 季營運改寫歷史單季新高，展望第 4 季，華碩認為在零組件持續吃緊影響下，筆電、零組件出貨都將季減 1 成，法人估，華碩第 4 季品牌營收也將季減約 1 成，但可續站穩千億元大關。

華碩共同營運長胡書賓表示，在遠距商機帶動下，第 4 季產業需求維持健康暢旺，但零組件缺料問題是 Happy Problem，包含 GPU、電源 IC、面板驅動 IC 等都相當吃緊。

胡書賓進一步指出，因應零組件吃緊狀況，華碩第 3 季起積極善用自身 R&D 資源，除主要供應商外，也導入第二、三家供應商資源，增加供應來源，解決部分第 3 季缺料狀況，不過隨著手機新機發表、車載市場回溫，各產品都在爭取有限資源，預期第 4 季到明年首季吃緊狀況將加劇。

華碩共同執行長許先越則指出，往年出貨旺季皆落在第 3 季，雖然今年碰上疫情，但推估出貨高峰仍將落在第 3 季，第 4 季則受零組件影響，將小幅回落。

市場關心華碩手機業務，許先越表示，舊手機預計年底到明年初可望完全攤提完畢，新手機則仍有虧損，但符合公司預期，不過今年 ROG phone 3 因他牌高檔手機調降、其他競爭對手搶進市場，影響產品，拖累新手機業務毛利下滑。

另一方面，華碩未來 3 年股利政策規劃維持每年 10 元以上標準，也將參考同業現金股利、殖利率進行評估，配發率將維持在 60-70% 以上。