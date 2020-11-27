〈台股盤中〉權值股未擔綱演出 改由中小型股出頭 大盤沿5日線整理

台股今 (27) 日在台積電 (2330-TW) 等權值股休兵下，中小型股扮演主流角色，口罩股也因今日確診 14 例境外移入新冠肺炎個案，盤中股價明顯拉抬，證券分析師指出，台股將維持高檔震盪整理走勢，並沿 5 日線向上。

台股 27 日早盤以 13833.21 點開出，最高 13857.05 點，最低 13811.81 點，預估今天的集中市場成交值為 2263 億元。

台股今天因台積電、鴻海 (2317-TW)、大立光 (3008-TW) 等權值股遊走在平盤附近，讓面板零組件、電池元件、微控制器 (MCU) 等中小型個股出頭表現；此外，玉晶光(3406-TW) 今日將召開法說會，盤中也大漲超過 4%。另外，營建股包括鄉林 (5531-TW)、日勝生(2547-TW) 股價也強勢漲停。

國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股大盤今日由中小型股擔綱，由於中小型股不占指數，大盤不易大漲，也使今天台股量縮整理，相對 OTC 指數緩步走高，估大盤將沿 5 日線向上。

證券分析師黃漢成指出，台股呈現類股輪動走勢，市場多頭資金豐沛，積極找有題材或拉回已完成整理的個股介入。