川普：拜登若贏得選舉人團投票 他就會離開白宮

美國總統川普於當地時間 26 日向記者們表示，如果民主黨參選人拜登在這回美國總統大選，贏得選舉人團投票，他將離開白宮。然而，他也再度主張，這次美國總統大選中充斥著舞弊情形。川普這項說法，也是最接近敗選宣言的言論。

美國各州選出的選舉人，即將在 12 月 14 日進行正式投票。如果拜登在該投票中勝出，依照美國憲法規定，他將於 1 月 20 日的中午宣誓就任美國總統。

川普表示，在目前情況下難以承認敗選，對於是否會參加拜登的就職典禮，也沒有正面回答。雖然川普強調這次大選有舞弊情事發生，卻也未能提出明確證據。

川普被記者問及，「若選舉人團投票選出拜登作為下任美國總統，是否就會離開白宮？」他明確答覆「當然如此。大家也都必定知道這件事情。」他也補充「不過，從現在到 1 月 20 日之間，還有許多事情可能發生。」並說「已知道有大型舞弊。就如同第三世界一般。」

依照 11 月 3 日的美國總統大選開票結果，拜登在全美獲得 306 張的選舉人票，大幅超過當選所需的 270 張選舉人票。而在川普方面，只拿到了 232 張選舉人票。另外在得票數方面，拜登也以逾 600 萬張的差距贏過川普。