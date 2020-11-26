彭博：川普告訴白宮官員 他2024年將參選總統

據《彭博》報導，美國總統川普已經向重要助手透露，如果不能推翻拜登在這次選舉獲勝的結果，他打算在 2024 年繼續參選總統。

據知情人士說，就在美國國家安全顧問 Robert O’Brien 準備出訪東南亞的前幾天，川普告訴他這則消息，當時在場的還包括副總統彭斯 (Mike Pence) 及國務卿龐培歐 (Michael Pompeo)。

據稱，O’Brien 當下回應，表示房間裡的人都會支持這項決定，但彭斯及龐培歐則是笑而不語，兩人都被認為可能會角逐 2024 年共和黨提名。

根據 Morning Consult/Politico 調查，目前有半數以上共和黨受訪者，表態願意支持川普下一屆繼續參選。川普在推特上分享了這項調查結果，但表示，2020 年的選舉距離結束還很遠。

在本次選舉的十天之後，彭斯保持低調，龐培歐出訪了歐洲和中東，並得罪了一些盟國及巴勒斯坦領導人，讓自己成了新聞主角。

O’Brien 在 11 月 16 日舉行的安全論壇上表示，如果拜登 - 哈里斯被確認為獲勝，那麼國家安全委員會將非常專業地進行交接，被一些共和黨人視為失言。

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