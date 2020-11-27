〈房產〉大直豪宅前三季交易大增45.8% 成交值創五年同期新高

今年市場游資充沛，高端買方購買力增強，提升指標地段豪宅交易量，今年前三季大直豪宅交易共 35 筆，跟去年同期相比量增 45.8%，總交易金額 64 億，是近五年前三季最大交易規模。

大家房屋企劃研究室主任郎美囡表示，大直為台北市豪宅林立的地段，部分豪宅具水岸景觀，且豪宅屬性多元，頗受高端買方青睞，今年高資產族群手握大筆資金挺進不動產，指標地段豪宅成主力標的。

近五年大直豪宅前三季交易，2016 年房地合一上路當年僅交易 7 筆，可見市場深受打房衝擊，不過隔年交易量立刻攀升至 22 筆，且接連兩年同期都有 20 筆以上交易，今年總交易規模最大，累計達 35 筆，總銷金額 64. 億元，平均每筆交易 1.8 億元，平均單價每坪 127 萬元。

郎美囡分析，從今年平均單價及總價觀察，房價並未因房市升溫而拉高，顯見買方對價格仍有堅持，此外，大直除了有像西華富邦等大型豪宅社區，也有不少總戶數不到 50 戶的小型豪宅社區，吸引偏好住戶單純、環境清幽的買方。

住商不動產企劃研究室經理徐佳馨指出，受惠貨幣寬鬆及低利帶動，今年下半年房市交易價量俱增，市場資金動能強勁，尤其高端買方購買力提升，豪宅市場交易穩中求進。