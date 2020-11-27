〈景氣燈號〉10月對策信號分數再增1分 連三亮綠燈

國發會今 (27) 日公布 10 月景氣對策信號綜合判斷分數為 28 分，較 9 月增加 1 分，燈號續亮綠燈，景氣領先、同時指標持續上升，反映國內經濟維持穩定成長。

國發會表示，10 月景氣對策信號 9 項構成項目中，海關出口值由藍燈轉呈綠燈，分數增加 2 分，機械及電機設備進口值由黃藍燈轉綠燈、製造業營業氣候測驗點由綠燈轉黃紅燈，分數各增加 1 分。

批發、零售及餐飲業營業額則受機械器具業衰退影響，則由黃紅燈轉呈黃藍燈，分數減少 2 分，製造業銷售量指數由黃紅燈轉呈綠燈，分數減少 1 分；其餘 4 項燈號則不變。

國發會指出，10 月受惠消費性電子新品相繼推出，5G 通訊、高效能運算等新興應用持續推展，加上傳產市場終端需求增溫，10 月外貿、生產等指標持續擴增，另外，在節慶連假出遊商機帶動下，10 月零售與餐飲業營業額也持續上升。

展望未來，國發會表示，遠距商機需求延續，加上新興科技應用拓展、國內半導體廠商高階製程優勢下，出口動能可望持穩，內需方面，廠商持續強化資本支出、台商回流、外商加碼投資台灣持續發酵，可望進一步推升國內投資。