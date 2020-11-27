〈上銀攻醫療領域〉攜手中山附醫 打造首個MIT手術機器人教學場域

上銀科技 (2049-TW) 今 (27) 日宣布，攜手中山醫學大學附設醫院，透過上銀與國內臨床醫師合作研發的台灣第一台自製手術機器人，打造全台首個「MIT 機器手臂臨床手術教學場域」。

隨著時代進步，手術發展已由腹腔鏡世代逐漸走入機器人手術世代，世界各國也積極投入大量人力與技術，在機器人設備研發與應用上。

上銀科技由國內臨床醫師合作，歷經近十年研發，開發出台灣第一台自製手術機器人「HIWIN 內視鏡扶持機器人」，並與中山醫學大學附設醫院合作，創造全台第一個 MIT 機器手臂臨床手術教學場域。

HIWIN 內視鏡扶持機器人主要運用於一般外科、婦產科胸腔外科等科別，透過專精的定位控制，在手術過程中穩定扶持內視鏡，確保全程視野清晰，並精準定位切入孔，實現微創手術病患傷口小、恢復快等優點，搭配單孔技術、3D 影像系統等，將能大幅提高手術品質與安全，未來耳鼻喉科、泌尿科及其他科別也可望導入應用。

中山醫學大學附設醫院今年正式引進上銀手臂，盼能推動機器人手術普及化，中山附醫經歷 5 年努力，目前有來自德國、日本等 13 個國家，超過 128 位外籍醫師來台學習機器人手術技術。

上銀集團總裁卓永財表示，上銀的使命是透過產品增進人類生活品質，而醫療是增進人類生活品質的延伸，結合上銀的精密機械專長，可讓手術成本降低、更多人能負擔精準醫療手術，未來希望在手術機器人上結合 AI，使手術傷口更小、術後復原更快。