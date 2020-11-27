〈景氣燈號〉領先、同時指標持續擴張 11月續正向發展

國內景氣持續回溫，10 月景氣對策信號連三亮出綠燈，國發會經濟發展處處長吳明蕙表示，景氣領先、同時指標持續上升，國內經濟回穩趨勢不變，加上外部國際需求持續改善，景氣將續往正向發展，市場看好，11 月景氣燈號可望續亮穩定綠燈。

國發會統計，台灣領先指標已連續七個月成長、累計增幅達 9.01%，同時指標也連續五個月成長、累計增幅達 4.56%。

吳明蕙表示，依目前經濟情勢、各項指標分析，國內、全球經濟持續擴增、續往正向成長，整體下半年經濟表現將優於上半年，根據 WTO(世界貿易組織) 最新公布第 3 季晴雨表 (Goods Trade Barometer)，也從第 2 季 84.5 上升至 100.7，貿易重回增長趨勢。

吳明蕙進一步分析，第 3 季全球貿易晴雨表重回 100 之上，反映上半年被壓抑的需求逐步浮現，加上廠商庫存回補，包含生產面、貿易面、金融面、消費面均呈現正向走勢，外在國際需求持續改善。

內需方面，吳明蕙表示，10 月構成項目中，製造業銷售量指數及批發、零售及餐飲業營業額較 9 月下滑，評估是受中國在 10 月長假提前拉貨所致，機械器具業集中 9 月拉貨，屬短期現象，11 月可望好轉。