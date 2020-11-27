〈台股盤後〉台積電、大立光雙王強勢領軍翻紅 5日線失而復得

美股因感恩節休市一天，台股今 (27) 日平盤附近震盪，但在權王台積電、股王大立光雙王強勢領軍下，盤中由黑翻紅，加上中小型股撐盤，終場小漲 21.43 點，收在 13867.09 點，5 日線失而復得，成交量 2384.25 億元。

觀察權值股表現，台積電午盤後在買盤帶動下，強勢由黑翻紅，隨後漲幅收斂，終場以平盤 489 元作收；大立光早盤一度翻黑後，午盤後同樣重回盤上，漲幅 0.15%；鴻海表現相對弱勢，收跌 0.48%；聯發科、聯電也熄火，收在盤下，分別下跌 0.68%、0.88%。

IC 設計族群成多頭指標，包括合邦、驊訊、凌通、笙泉、點晶、凱鈺均收漲停；迅杰、旺玖、鈺寶、鈺創、普誠等表現不俗。

DRAM 合約價止跌跡象浮現，市場對後市價格展望偏多看待，旺宏、華邦電、南亞科等也獲資金進駐，終場收紅盤。

觀光族群表現同樣強勁，御頂、王品亮燈漲停；新天地、宏易、上福也有逾半根停板；太子、劍湖山、勤美、洛碁同樣站穩盤上。

玉晶光今日將召開法說會，市場樂觀看待後市營運表現，股價開高走高，終場大漲逾半根停板，並帶動鏡頭廠的先進光、亞光、聯一光等同樣表現不俗。

法人表示，美國總統拜登勝選，加上疫苗進展快速，兩大干擾市場的不確定因素解除，全球政經情勢及生活型態可望逐步恢復以前樣貌。台股則進入產業與法人作帳旺季，加上市場多頭資金豐沛，整體多頭格局不變。