台灣高鐵技術自主化再邁一步 與資策會簽MOU

台灣高鐵 (2633-TW) 通車營運將滿 14 年之際，今 (27) 日宣布，為積極推動數位轉型並結合本土研發能量，與資策會簽署合作意向書，雙方將攜手合作，運用台灣的資通訊創新技術，協助高鐵開發多項智能化系統。

台灣高鐵董事長江耀宗表示高鐵的安全、便利和永續發展，不僅攸關公司營運表現，更直接影響台灣社會經濟的發展和國家整體競爭力，此次與資策會的合作意向簽署只是開始，未來台灣軌道工業將在資通訊產業領域邁向本土化。

資策會董事長李世光則指出，此次結合我國軌道運輸領域專家共同為台灣軌道產業努力，雙方將以智慧創新應用服務發展為主，例如智慧閉路電視系統、智慧公共廣播系統等，透過整體性需求調查，再藉由敏捷式系統工程方法進行分析。

台灣高鐵 4 月已與中科院完成新一代列車駕駛模擬機，7 月則與工研院和台灣車輛簽約打造轉向架走行測試設備暨柴液型調度機關車。

江耀宗強調，將持續以「4T」為主軸，透過專業運輸 (Transportation)、創新科技 (Technology)、深耕在地 (Taiwan) 和永續關懷 (Touch) 等永續經營策略，朝向「技術自主化、維修在地化」策略目標邁進。