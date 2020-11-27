〈美股早盤〉風險情緒佳 道瓊早盤再漲百點 金價摜破1800美元支撐點

受惠於政治不確定性減少以及疫苗利好，美股週五 (27 日) 開盤小漲，道瓊工業指數早盤漲逾百點或 0.5% ，標普 500 指數漲 0.4％，那斯達克指數漲 0.6％，費半漲 1.4％。黃金期貨摜破 1800 美元支撐點，市場風險情緒轉好。

美國總統川普週四 (26 日) 表示，若選舉人團 12 月投票支持拜登 (Joe Biden)，他將交出政權並離開白宮，儘管川普重申大選充斥舞弊行為，此番言論仍幫助削減政治不確定性。

此外，黑色星期五為美國重要的假期購物季拉開序幕，投資人將以電商和行動數據等指標作為衡量消費者信心的依據。

疫情部分，美國新冠病毒住院數在週四 (26 日) 突破 9 萬人，創下新高，新增確診數超過 11 萬例。儘管美國各地感染數持續上升，且經濟數據顯示復甦腳步已放緩，但本週市場表現依舊活躍，道瓊、標普 500 指數及羅素 1000 指數均突破歷史新高。

華爾街恐慌指數 (VIX) 週五 (27 日) 跌至疫情爆發以來最低，為今年 2 月以來首度跌破 20。紐約 Comex 12 月交割黃金期貨一路跌破 1800 大關，跌幅 1.8%，顯示市場風險情緒轉好。

大宗商品市場部分，因市場預期中國需求將增加，加上近期全球庫存減少，12 月交割的銅期貨價格漲近 2.5％，創 2014 年以來最高。

週五 (27 日) 美股將於台北時間凌晨 1 時提早收盤。

截至台北時間週五 (27 日)22 時許：

道瓊指數上漲 136.57 點或 0.46%，暫報 30009.04 點

那斯達克上漲 74.54 點或 0.62%，暫報 12168.94 點

標普 500 指數上漲 13.46 點或 0.37%，暫報 3643.11 點

費半上漲 36.51 點或 1.40%，暫報 2636.76 點

台積電 ADR 上漲 1.41% 至每股 98.86 美元

十年期美債殖利率下跌至 0.864%

紐約輕原油下跌 1.14% 至每桶 45.19 美元

布蘭特原油下跌 1.38% 至每桶 47.94 美元

黃金下跌 1.83% 至每盎司 1778.00 美元

美元指數下跌 0.10% 至 91.87 點

道瓊工業指數日線圖 (圖：鉅亨網)

焦點個股：

阿斯利康 (AZN-US) 早盤下跌 1.92％，至 51.59 美元。

為消除外界對其疫苗試驗的疑慮，阿斯利康執行長 Pascal Soriot 表示，該公司將啟動新一輪的全球試驗，以較低的劑量來測試疫苗的有效性，鑑於療效很高，Soriot 稱新研究進行可能更快。

阿斯利康本週一 (23 日) 公布與牛津大學合作研發的新冠疫苗臨床試驗結果，兩種劑量方案的試驗結果顯示疫苗平均有效性達到 70.4%，其劑量越少效果越好的消息備受學界質疑。

迪士尼 (DIS-US) 早盤下跌 0.26％，至 148.70 美元。

受疫情影響，迪士尼在提交給 SEC 的文件中表示，明年上半年將裁員 3.2 萬人，高於 9 月時宣布的 2.8 萬人，遭裁減的人力主要來自迪士尼主題樂園、體驗和產品部門。

另外，截至 10 月 3 日，迪士尼共有 3.7 萬名員工仍處於休假狀態。

西班牙外換銀行 (BBVA-US) 早盤上漲 3.15％，至 4.59 美元。

因雙方無法在收購條款達成共識，西班牙外換銀行 (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA) 與薩瓦德爾銀行 (Banco de Sabadell SA) 的收購談判宣布破局。

兩家銀行本月 16 日宣布啟動收購談判，盼在疫情打擊下加速西班牙銀行業整合，創建西班牙第二大銀行。

每日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：

Lombard Odier 首席經濟學家 Samy Chaar 表示，美國仍有許多確診案例和限制，很多活動將再度陷入停滯。他認為，這可能對 11 月非農就業報告帶來影響。

Natixis Investment Solutions 全球市場策略主管 Esty Dwek 表示，對許多零售商來說，今年是相當艱難的一年，有鑑於此，他們肯定會希望能夠迎頭趕上。Dwek 認為黑色星期五將為經濟數據帶來良好的影響。

脫歐大限逐日逼近，英國和歐盟的貿易談判仍持續進行。CMC Markets 首席市場分析師 Michael Hewson 表示，英國脫歐和三級防疫制度的不確定性已更加嚴峻，甚至超過任何與疫苗相關的樂觀情緒。