車用功率導線架「量價俱增」 界霖明年審慎樂觀

導線架廠界霖 (5285-TW) 今 (27) 日召開法說會，展望明年，副總吳念誼指出，隨著電動車滲透率提升，加上車用半導體往高值化發展，功率導線架「量價俱增」，目前訂單能見度達四個月，明年營運審慎樂觀。

吳念誼表示，車用市場自第三季落底反彈後，9 月訂單明顯回流，目標第四季獲利再優於第三季，車用營收比重也將回升；界霖前三季車用營收比重降至 28%、工業為 21%、消費端達 51%。

界霖看好功率導線架發展，今年陸續在台灣高雄、中國蘇州、中國山東進行擴產，高雄、蘇州皆擴建金屬表面處理生產線，其中，高雄廠擴廠進度達 8 成，明年首季完工、蘇州廠則預計明年第二季完工。

山東濟南廠也預計擴增電鍍線，月產能期望達 600-800 萬噸，另外，也將針對各廠提高設備自動化比重，優化生產效率。

展望後市，界霖認為，明年將專注電動車、5G 相關與白色家電，尤其看好隨著電動車滲透率、銷售量增加，車用半導體市場規模持續提升，功率導線架因為電動車基期較低，隨著電動車發展，功率導線架將「量價俱增」。

界霖目前占整體導線架市占率約 5%，為全球第七大供應商，若以功率元件來看，市占約 10%。