〈開發金併中壽〉二度收購擬斥資236億元 靠三方資金來源支應

開發金 (2883-TW) 今 (27) 日宣布，擬以每股 23.6 元、公開收購中壽 (2823-TW) 的 21.13% 股權(10 億股)，總計擬斥資 236 億元，開發金資深副總張立荃表示，資金來源將以子公司開發資本與凱基證券減資、舉債與自有資金合計支應，一旦完成本次收購，對中壽持股將超過 55%，但 100% 收購仍是長期最終目標。

開發金 2017 年以每股約 35 元收購中壽 25% 股權，加上原有的近 10% 投資，開發金共握有中壽 34.82%，張立荃表示，考量目前市場與自身財務狀況，決議再公開收購 10 億股、21.13% 股權，倘本次公開收購可取得預定收購數量，綜合持股比例將達 55.95%。

由於此次若要完成收購，須斥資 236 億元，張立荃表示，開發資本和凱基證券已各減資 15 億元，開發金也在 9 月底通過發行普通無擔保公司債 100 億元，再加上公司自有資金，在可達財務穩健結構前提下，上述三方資金來源將藉以支應收購中壽所用，且後續賣總部大樓的資金也會在整體資金運用的規畫中考量。

張立荃進一步指出，公開收購的應賣並無鎖定特定人，但若應賣超過 10 億股上限，將按比例分配。

張立荃表示，開發金自 2017 年 9 月將中壽納為子公司後，正式成為具有壽險、商銀、證券及創投 / 私募股權四大獲利平台的金控公司，近年來，中壽績效卓越，對開發金的獲利貢獻、資本使用效率與股東權益報酬率都有所助益；若持股比例再攀升至持股過半，對認列損益、控制權掌握都更有幫助。且未來開發金控各子公司將進行更全方位的合作，強化集團經營綜效，加速推動數位化，進一步建立開發金控在企業永續責任 (ESG) 的領先地位。

至於後續的併購規劃，張立荃表示，併購中壽的進度持續按照先前金管會要求進行，仍定期向主管機關報告，此次先超過過半股權，未來 100% 收購仍是長期最終目標。

當初開發金原本計畫在 2020 年底完成 100% 收購中壽股權，然而因為併購價格落差，開發金向金管會申請延長併購中壽的時程規劃，經過金管會同意，可延後到 2022 年的 6 月 13 日本屆董事會任期結束。