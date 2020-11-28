川普無力逆轉！賓州法院駁回訴訟請求

週五 (27 日) 美國總統川普迎來又一法律戰挫敗，賓州上訴法院駁回川普陣營提起的訴訟請求，川普翻盤的機率似乎更加渺茫。

週五第三巡迴上訴法院中，由三人法官 (均由共和黨總統提名) 組成的小組駁回川普訴訟請求，認為川普對賓州「大選不公」的主張毫無根據。

第三巡迴上訴法庭法官 Stephanos Bibas 週五於長達 21 頁的法律文件中寫道：「自由、公正的選舉是美國民主命脈，選舉不公是很嚴重的指控，稱選舉不公平並不意味著它真的不公平，指控需要具體事證指控，而我們 (法院) 都沒看到。」

川普律師 Jenna Ellis 週五推文提到，她接下來計畫將向美國最高法院提起上訴。

外媒統計，拜登在今年美國總統大選以 306 票對 232 票贏過川普，包括拜登以 8 萬張選票的優勢，拿下賓州的 20 張選舉人票。

川普法律戰所剩時間不多了，據悉，美國各州在 12 月 8 日之前解決選舉糾紛已完成得差不多了。

法律人士認為，即便川普最終拿下賓州 20 張選舉人票，川普也無法改變選舉結果。川普已輸掉亞利桑那 (11 張)、密西根 (16 張)、喬治亞州 (16 張) 選舉人票。

川普週四公開表示，如果選舉人團在 12 月 14 日認證拜登勝選，他將離開白宮，這是川普最接近承認敗選的發言。