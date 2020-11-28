搶先布局疫苗分發 聯合航空輝瑞疫苗包機傳已展開

華爾街日報 (WSJ) 引述知情人士說法報導，聯合航空控股 (UAL-US) 周五 (27) 開始執飛專屬輝瑞 (Pfizer) 新冠疫苗的首批包機，要在疫苗獲得主管機關批准之後，迅速分發到世界各地。

報導指出，輝瑞準備在美國食品藥物管理局 (FDA) 等世界各地的主管機關核准後盡快分發，聯合航空的包機就是全球物流供應鏈的一環。輝瑞不願對此消息置評。

輝瑞 (PFE-US) 和 BioBTech(BNTX-US)11 月 20 日為合作開發的疫苗申請緊急使用授權 (EUA)，根據兩家公司，這款名為 BNT162b2 的疫苗在後期實驗取得 95% 效力。

輝瑞的疫苗必須存放在極低溫的環境中，物流面臨挑戰。根據輝瑞疫苗配送分發計畫，該公司將在密西根州卡拉馬祖市 (Kalamazoo) 和比利時皮爾斯市 (Puurs) 的最終包裝產線設置冷藏儲備站，並擴大威斯康辛州歡樂草原 (Pleasant Prairie) 和德國喀斯魯市 (Karlsruhe) 兩地物流站的存放空間。

根據日前 WSJ 取得的聯邦航空管理局 (FAA) 文件，聯合航空疫苗包機路線擬往返布魯塞爾國際機場，和芝加哥的歐海爾國際機場。

FAA 周五發布聲明，表示全力支持疫苗空運，已經允許聯合航空載運 1.5 萬磅乾冰，是平時許可量的五倍。

輝瑞則設計出行李箱大小的盒子，和運輸經常使用的大型冷藏容器相比彈性較高，有助加快配送速度。輝瑞打算繞過 藥品物流業者，如美國政府「神速行動」計畫 (Operation Wrap Speed) 合作的配送商 McKesson(MCK-US)。

其他貨運和客機業者也磨刀霍霍，準備加入疫苗配送的行列。美國航空 (AAL-US) 已經在邁阿密和南美國家試飛疫苗班機；聯邦快遞 (FDX-US)、DHL 推出監測溫度的系統；UPS(UPS-US) 和德國漢莎航空 (Deutsche Lufthansa) 正在打造「冷凍農場」，在重點機場放置由多個冷凍設施集結而成的疫苗儲放空間。