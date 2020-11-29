傳匯豐計劃關閉美國零售銀行業務

《彭博社》報導，知情人士表示，匯豐管理層打算在未來幾週內，向董事會提出關閉美國零售銀行業務，因匯豐計劃將資源從美國轉移至獲利能力更強的亞洲業務。

若匯豐關閉美國零售業務，這也將標誌著匯豐 40 年來試圖在美國經營一家提供全方位服務銀行的努力結束，繼去年虧損 2.79 億美元和 2018 年虧損 1.82 億美元後，匯豐美國的零售業務在今年前三季共出現了 5.18 億美元的稅前淨損。

雖然匯豐還可能建議減少投資銀行活動，以聚焦國際客戶並將重點放在亞洲和中東，但滙豐並非完全退出美國市場。

匯豐的美國業務數月來一直受到密切關注，匯豐努力實現比今年 2 月承諾的更大幅度削減開支的一部分，先前今年 2 月，匯豐宣布了 45 億美元的成本節約和 3.5 萬個工作職位的裁員計劃。

知情人士指出，滙豐並非完全退出美國市場，一位分析師表示，美國對匯豐來說仍是重要市場，尤其是對匯豐的投行業務而言，匯豐還在尋求擴大美國財富管理部門。

而匯豐美國零售業務除了獲利能力較低以外，匯豐也難以與摩根大通、花旗集團等規模更大的競爭對手競爭。

繼今年關閉了 80 家分行後，匯豐在美國東海岸和西海岸還有大約 150 家分行，但這數量只是摩根大通和美國銀行分行網路的一小部分。

一些內部人士認為，該部門缺乏規模，很難扭虧為盈，尤其是在當前的經濟環境下。

一位知情人士表示，在這種背景下，有充分理由完全退出零售銀行業，該人士補充，另一種選擇是採用僅針對海外華人或印度裔客戶的數位模式，儘管這已是一個「擁擠的市場」。

(本文不開放合作媒體轉載)