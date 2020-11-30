〈夏普控康寧違約〉康寧：尚未收到法律通知 指控毫無根據

夏普子公司堺顯示器株式會社 (SDP) 與康寧日本 (CJKK) 出現供應合約糾紛，對此，康寧 (GLW-US) 29 日發出聲明表示，尚未收到相關法律通知文件，而 SDP 所指稱未履行合約義務任何主張，毫無根據，更指出 SDP 過去幾年並未屢行購買合約。

康寧聲明指出，康寧一貫履行義務，並達成對堺顯示器承諾，雙方關係已延續十多年，將繼續尊重所有客戶關係，期待以互助互惠精神，讓此事圓滿解決。

以下為康寧聲明全文：

康寧知悉有媒體報導稱有一則在日本開始的法律行動，渉及到康寧公司所屬的日本康寧公司和堺顯示器株式會社。我們尚未收到與此事相關的法律通知或文件，我們也無法證實是否確有訴訟立案，但我們可以明確指出，媒體報導所提及關於康寧對堺顯示器株式會社未履行合約義務的任何主張，毫無根據。

康寧一貫履行我們的義務，並達成對堺顯示器株式會社的承諾。我們之間的關係已經延續了十多年；康寧發揮在顯示器產業的領導能力，率先開發了世界第一片十代大型電視玻璃基板。

反觀過去幾年中，我們與堺顯示器株式會社共同合作，在堺顯示器株式會社未能履行合約的購買承諾下，康寧仍然對其善意支持。我們一向秉持誠心誠意的立場，重視與堺顯示器株式會社以及所有客戶之間的關係。

我們將繼續尊重所有的客戶關係，並且期待秉持多年來所建立的互助互惠精神，讓此事圓滿解決。