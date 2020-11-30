MSCI季調引亂流 台股爆量殺144點收最低13722點 成交量3835億元創新高

台股今 (30) 日早盤一度上漲百點，衝上 13969 點歷史新高，隨著獲利了結賣壓出籠，台積電、大立光翻黑下跌，加上 MSCI 權重調整的影響，加權指數尾盤跌幅加劇，下跌 144.2 點，收在全日最低 13722.89 點，跌破 5 日線、10 日線，高低震盪達 246 點，成交值放大至 3835.83 億元，創歷史新高。

MSCI 台股指數部分，權王台積電權重調降最多，今日股價開高走低，盤中賣壓出籠後隨即翻黑，終場跌 1.7%，收在 480.5 元；大立光跌幅也逐步擴大，終場跌逾 3%，收在 3225 元；聯發科重挫近 3%，退守 700 元整數關卡。金融股同樣遭到空方狙擊，國泰金、富邦金、兆豐金均大跌逾 2%。

晶圓代工廠聯電受惠 8 吋晶圓代工漲價效應，持續吸引買盤進駐，今日一舉突破 40 元大關，續寫 18 年多新高。此外，中國封測廠江蘇長電旗下星科金朋恐列入美國限制名單，帶動日月光投控一度勁揚逾 4%，終場漲幅略收斂。

環球晶將以溢價 48% 公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG，消息一出，激勵環球晶股價跳空漲停，鎖在 558 元，母公司中美晶同步亮燈漲停，達 143.5 元；矽晶圓廠台勝科也一度攻上漲停，合晶大漲逾 4%。

權值股今日普遍熄火，中小型股仍獲得資金青睞，包括 PCB、被動元件、記憶體及玻璃、造紙等，其中，南電大漲逾 5%，台郡、嘉聯益、臻鼎 - KY 也表現不俗；被動元件廠國巨、奇力新、華新科同步漲逾 1%。