MSCI指數權重調整今盤後收生效 留意尾盤波動

MSCI 指數調整今 (30) 日盤後正式生效，台股在全球新興市場、亞洲除日本以外指數，以及全球市場指數等三大指數同步遭調降，部分個股更被踢出成分股，根據歷史經驗，遭調整的成分股，在生效前最後交易日的尾盤波動較大，換言之，投資人需特別留意今天尾盤波動。

MSCI 台股指數部分，權值龍頭股台積電 (2330-TW) 權重調降最多，調降權重 - 0.23%，同時刪除福懋 (1434-TW)、長榮航 (2618-TW) 兩檔成分股，並新增欣興 (3037-TW)、合一 (4743-TW)，指數成分股維持 87 檔不變。

證交所表示，全球被動式指數追蹤資產規模日益成長，雖為追蹤標的帶來流動性，但由於被動式指數追蹤資產大抵採收盤價為交易基準以減少追蹤誤差，一般而言，於指數調整成分股生效前最後交易日的尾盤波動度可能變大。

台股在「MSCI 全球新興市場指數」權重由從 12.80% 降至 12.47%，調降幅度為 0.33 百分點，「MSCI 亞洲除日本指數」權重由 14.22% 降至 13.95%，調降幅度為 0.27 百分點，在「MSCI 全球市場指數」權重由 1.62% 降至 1.61%，調降幅度為 0.01 百分點；其中，「MSCI 全球新興市場指數」已連續七次遭調降權重。