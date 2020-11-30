疫苗壓抑金價走勢 法人點名兩因素推升明年Q1站回2000美元

新冠肺炎疫苗研發報喜，讓原本有避險優勢的黃金價格走跌，近兩周下挫 165 美元，法人認為，金價近期恐跌破 1800 美元，但因歐美疫情仍舊嚴峻，加上美元疲軟，預估仍可提供黃金一定支撐，明年第 1 季可望重新站上 2000 美元。

瑞銀表示，美國總統大選後金價一度上探 1970 美元，但隨著資金買盤撤出，拖累金價走跌，短短兩周內下跌 165 美元，27 日收盤價下探至 1809 美元，逼近 1800 美元關卡。

瑞銀認為，疫苗研發的正面進展對黃金而言應是中期拐點，但實際上疫苗尚未完全應用，分銷上也是另一種挑戰，加上歐美疫情仍在水深火熱中。

另外，美國財政部突然要求美聯準會還緊急貸款計劃中的未動用資金，某程度體現政權轉移的風險，屆時如果共和黨繼續掌控參議院，預期新一輪的財政刺激方案規模將較小。

瑞銀表示，面對市場的諸多不確定性，聯準會可能需要擴大量寬目標至較長年期債券，會讓債券收益率曲線變得平坦，進而支持通膨預期並引導實際利率進一步走低，這也意味美元吸引力下降，預期金價明年第 1 季度可望再度挑戰 2000 美元。

富蘭克林證券表示，全球疫情第二波爆發大規模的防疫措施重啟，導致恐慌賣壓拖累黃金、美債等避險資產同步下挫，加上股市的大規模修正再度引發保證金追繳壓力，同樣加重金價跌勢。

富蘭克林證券認為，目前金價下挫情況與 3 月類似，低利率的寬鬆政策環境並無改變，疫情升溫反而是創造貨幣政策空間與財政政策的必要性，這也使得美元反彈受限，從中長線角度來看，政府的大規模舉債將加大財政負擔，預期聯準會將維持低利率環境，可望提供金價下檔支撐。