〈金融博覽會〉疫苗問市金價黯淡 台銀：年底、明年初可能跌破1800美元

新冠肺炎疫苗研發報喜，促使資金撤離黃金，台銀貴金屬部副理楊天立認為，隨著疫苗問市，可能讓金價在今年底、明年初跌破 1800 美元，甚至不排除回測 1700 美元，但如果經濟反彈過快引發通膨疑慮，不排除吸引資金回流黃金買盤，屆時金價仍有機會重回 2000 美元關卡。

疫苗問市激勵風險性資產回溫，過去受避險買盤簇擁的金價也回落至 1800 美元附近震盪，楊天立過去就曾示警，金價最大利空在於疫苗問市並能安全施打，但沒想到這天比想像中來的快，導致金價近期開始修正回測。

楊天立今 (27) 日出席金融博覽會受訪時表示，金價站上 2027 美元高點後，就在 1900 美元附近震盪整理，顯示市場預期心理已有開始發酵的跡象，而在避險基金持續減碼下，金價還可能盤整，以目前價位來看，下檔還有 100 美元到 130 美元的支撐點。

楊天立也說，在各國央行大舉量化寬鬆下，市場游資仍相當豐沛，如果經濟復甦腳步跟不上股價漲幅，或是經濟快速復甦引發通膨疑慮，也可能讓資金重回黃金買盤。

楊天立認為，預期在金價跌破 1800 美元後，避險資金可望重回黃金，到時候黃金可望重新站上 2000 美元關卡。

在投資策略上，楊天立建議，手上握有黃金者伺機出脫獲利了結，等金價回測低檔時再逢低布局，如果獲利不多也可先觀望市況，不用急著脫手。