僵屍股大復活 績優冷門股也有春天

成交量大的熱門主流股，流動性十足，是投資人關注的焦點。

相對來說，成交量少的冷門股不受投資人青睞，

有些冷門股日成交量低到只有幾張或幾十張，

股價長期狹幅盤整，不太動，彷彿是「僵屍股」。

不過，冷門股不等於爛公司，

對於體質不錯但成交量偏低的上市櫃公司，

金管會研擬推出券商造市制度，

預定 2021 年 6 月底前上路，將有助於活絡績優冷門股。

投資人要如何提前卡位？

撰文: 龔招健

台股不時會傳出鬼故事，以 2020 年為例，最讓人驚悚的首推爆發財報造假掏空的康友 - KY（6452），消息傳出後股價連日跌停鎖死，投資人幾乎都賣不掉。相較之下，冷門「僵屍股」並沒有這麼可怕，只是因為成交量少，不論是要買或賣，都不易以當下看到的價格成交，投資人甚至擔心買進之後難脫手，不敢多買，拒而遠之。

獲利穩、體質佳的冷門股

終有受關注的一天

不過，冷門股或僵屍股不等於爛公司，何況冷門股不會被永遠打入冷宮，只要它們的業績持續好轉，有新題材及成長動能，遲早會吸引特定買盤介入，甚至公司經營團隊、董監事也可能積極回補持股，像這樣的例子在過去常常發生，未來也會持續上演。

例如，布局離岸風力發電商機有成的鋼鐵股王——世紀鋼（9958），在 2017 年之前鮮少得到投資人關愛的眼神，是典型的冷門股，甚至是僵屍股，股價長期在 10 元票面價以下浮沉，這跟公司的業績長期低迷息息相關。

不過，自 2017 年 9 月起，世紀鋼的交易量明顯放大（量先價行），隨即突破 10 元上下的長期盤整區，展開大波段漲勢，今（2020）年 10 月股價最高來到 145 元，成為近幾年來台股罕見的百元以上鋼鐵類股王，從今年財報可以看出該公司跨入離岸風電產業的豐碩成果，包括中實戶、外資、投信及一般散戶都不約而同參與其股價的飆漲。

因此，包括一些知名財經部落客、投資達人偏好在冷門股當中尋寶，找出一些體質不錯、獲利穩定但股價遭低估的冷門股進行投資，買進後耐心等待其獲利成長題材發酵（成交量放大是先行指標），帶動股價上漲，即便股價遲遲不漲，也可以穩穩賺股息。

台股出現失衡的兩個世界

金管會要活絡績優冷門股

近期在台積電（2330）為首的大型股領軍之下，台股加權指數突破歷史新高，但許多中小型冷門股沒跟上，尤其台股掛牌家數越來越多，一般投資人熟悉的不多，加上近年 ETF 指數化投資大行其道，未列入指數成分股的中小型股常不受國內外法人及一般散戶青睞，形成「一個台股，兩個世界」，主管機關金管會已注意到這樣的股市失衡現象，因此規劃在 2021 年推出證券商參與冷門股造市的機制。

一家公司的投資價值，跟它是否為冷門股無關，但冷門股不僅成交量偏低，通常也很少有好消息在媒體曝光，因此影響投資人進場的意願，使得股價持續疲軟。不過，只要冷門股本身營運沒問題，財務穩健，甚至每年配息，符合主管機關設定的券商造市門檻，未來就有機會正式被納入造市標的，成交量放大將有利於推升股價，進而帶動相關的中小型股往上比價，形成正向循環的激厲效果。

配合主管機關政策推動上市股票造市制度，證交所近幾個月數度徵詢現行擔任權證或 ETF 流動量提供者之證券商意見，召開多次規劃會議，預計於明（2021）年 6 月底前實施造市制度。

該制度實施初期，證券自營商可申請擔任「股票造市者」或「交易獎勵參與者」，採每年申請方式，由證交所提供一定的獎勵措施及經手費減免誘因，鼓勵「造市者」為前述股票提供買賣報價，「交易獎勵參與者」積極參與股票交易，期能增加前述股票流動性，達成「流通證券、活絡經濟」之目的。

證交所指出，國外股市為增加成交量及流動性，多有採行股票造市制度，本制度係針對優質低流動性股票所規劃，主要借鏡新加坡及韓國股市的造市制度，由證交所每年按獲利達一定標準、成交量低於一定張數、週轉率低於一定比率、是否發放股利等原則篩選出優質低流動性股票，按最近 2 年度（2018 及 2019 年）篩選結果顯示，每年優質低流動性股票約 80 檔，涵蓋絕大多數產業類別。

雖然證交所不對外公布最終的篩選結果，但其篩選標準相當明確：前一個年度稅後 EPS 高於 2 元，且無累積虧損、前 1 年有配息；前一個年度日平均成交量排在最後 30%（2019 年為 200 張以下，2020 年預期將遠超過 200 張），或是前一個年度週轉率（股票換手的比率）低於市場平均。

上市公司今年度財報在明年 3 月底出爐後，券商就可根據證交所訂定的篩選標準，從符合條件的冷門股當中，挑出自己想認養的造市標的，向證交所提出申請；為避免造市標的重覆，證交所會與參與的券商進行協調。

本刊依據上述標準，篩選出 20 檔個股（詳見附表）供讀者參考，並在下一篇以專文介紹其中 4 檔。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 12 月號第 159 期