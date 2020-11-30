認清勞工加保權益 沒工作也能在職業工會投保？

疫情衝擊加上產業改變，讓許多勞工成為接案或四處兼差的個體戶，這時就必須透過職業工會加保勞保。那麼，沒有工作的人也能在職業工會投保嗎？又有哪些權益該注意呢？

撰文：師慧君 攝影：張家禎

小莉 2 個月前被公司資遣，為了維持生計，她開始兼職當網拍小幫手，偶爾接一些美編設計的工作；琪琪則是為了照顧孩子，選擇從公司離職，成為全職媽媽。兩人都為了延續勞保年資，加入了職業工會，改在工會加保，不過，這樣的做法正確嗎？

其實，「沒上班也能在職業工會加保」是一個很大的誤解，並不是所有不具上班族身分的人都能隨意加入工會，而且，就算工會同意入會和協助加保，只要不符合相關規定，還是有可能被取消勞保資格，變成無效投保！

不符加保資格

恐被退保及白繳保費

根據《勞工保險條例》第 6 條第 7 項規定，「無一定雇主」或「自營作業」，才具有在職業工會加保的資格，換句話說，如果是受雇於固定的公司行號，或是未實際從事工作，都不能透過職業工會加保勞保。

雖然投保時勞保局並不會審查資格，但是，當被保險人申請給付時，一旦被查出為掛名投保，在職業工會加保的年資將會被取消，同時還會遭到退保，已經繳納的保費也無法退還，更有可能因此無法請領給付。

那麼，「無一定雇主」和「自營作業」到底有什麼差異呢？首先，「無一定雇主」勞工指的是經常於 3 個月內受雇於 2 個以上雇主、受僱單位非勞保強制納保對象，且其工作機會、工作時間、工作量、工作場所、工作報酬皆不固定者，例如建築工人、外送員、模特兒等。而「自營作業者」則是指獨立從事勞動或技藝工作以獲得報酬，且未僱用員工者，例如計程車司機、攤販、YouTuber 等。

由於在職業工會加保須負擔入會費、經常會費（年費或月費）、保證金、互助金等相關費用，因此有些勞工即使符合資格也選擇不加保，如此一來將喪失不少權益。例如發生意外導致無法工作時，不能領取勞保的職災給付，退休後也不能領取老年給付。而且，加入職業工會後，勞健保由政府補助 40%，自己只須負擔 60%，長期而言能省下不少錢。

不過須注意的是，在職業工會加保無法參加「就業保險」，因此不能申請育嬰留停津貼、失業給付、職業訓練生活津貼…… 另外，「自營作業者」可以自提勞工退休金，「無一定雇主」勞工則沒有這項福利。

選對職業工會

以免請領給付遭拒

不過，職業工會百百種，怎麼選擇才會最有利呢？以下是 5 個重要原則。

原則➊ 與工作內容相符

如果職業工會的類型和實際從事的工作無關，被勞保局查知後將被取消資格，例如原本參加保險業務職業工會，後來轉行擔任房屋仲介，就應該改為加入不動產營業員職業工會，並重新加保。

原則➋ 位於工作所在地

若工會所在地和工作地點不同，申請職災給付時易產生爭議，可能無法獲得給付。

原則➌ 收費合理

大多數工會的入會費在 500～1,000 元之間，月費則大多為 100～200 元，勞健保費用通常每季或每 2 個月收取一次，如果收費太高，或是勞健保的預繳金額太多就須注意。

原則➍ 營運正常、按時繳費

觀察工會的營運和財務狀況是否正常，例如是否定期召開大會、是否積極推展會務等，另外可向勞保局和健保局查詢工會是否有欠繳保費，以免領不到給付。

原則➎ 確實提供服務

某些工會成立的目的是為了營利，除了協助會員加保外並沒有其他作為，勞工等於白繳會費，因此最好選擇能夠提供教育訓練、法律諮詢等服務，真正具有專業的工會。

全文未完，完整內容請見《Money 錢》2020 年 12 月號第 159 期