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台股爆量急挫摜破短均 外資狂倒貨332億元 三大法人賣超327.27億元

鉅亨網新聞中心
台股爆量急挫摜破短均 外資狂倒貨332億元 三大法人賣超327.27億元。(圖：AFP)
台股爆量急挫摜破短均 外資狂倒貨332億元 三大法人賣超327.27億元。(圖：AFP)
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台股MSCI三大法人外資

台股今 (30) 日早盤衝上 13969 點歷史新高後，隨著獲利了結賣壓出籠，加上 MSCI 權重調整盤後生效，權值股跌勢加重，指數急速下殺 144 點，收在全日最低 13722 點，高低震盪達 246 點，成交值創史上最大量 3835 億元，其中，外資一口氣賣超 332 億元，三大法人合計賣超 327.27 億元。

觀察籌碼面，外資今日連 2 賣，共計賣超 332.82 億元；投信同步賣超 11.4 億元；自營商則買超 16.95 億元，三大法人合計賣超 327.27 億元。

MSCI 台股指數部分，權王台積電權重調降最多，今日股價開高走低，尾盤賣壓出籠，急挫 1.7%，收在 480.5 元；大立光跌幅同步擴大，終場跌逾 3%，收在 3225 元；聯發科挫近 3%，退守 700 元關卡。金融股同樣遭到空方狙擊，國泰金、富邦金、兆豐金均大跌逾 2%。

環球晶將以溢價 48% 公開收購德國矽晶圓大廠 Siltronic AG，消息一出，激勵環球晶股價跳空漲停，鎖在 558 元，母公司中美晶同步亮燈漲停，達 143.5 元；台勝科、合晶漲勢也相當強勁。

全球最大半導體通路艾睿 (Arrow) 旗下的亞太集團 (Arrow Asia PAC)，被美方列入限制清單，台廠通路商大聯大、文曄可望受惠轉單，大聯大股價受激勵，尾盤急拉漲近半根停板，文曄也漲逾 1%。

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台積電2330聯發科2454富邦金2881國泰金2882兆豐金2886大立光3008台勝科3532大聯大3702中美晶5483環球晶6488

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