5G、3D感測商機爆發 全新明年營收可望年增逾1成

砷化鎵磊晶片廠全新 (2455-TW) 受惠 5G 需求、滲透率提升，日系外資出具報告指出，全新第 4 季在蘋果 (AAPL-US)5G 手機拉貨、中國手機品牌動能回溫下，營運將走出谷底，看好明年在 5G、3D 感測 VCSEL 雙動能帶動下，營收可望達逾 28 億元，年增 1 成以上。

外資指出，全新第 4 季手機 RF 需求維持高檔，可望抵銷光通訊產品動能放緩，估第 4 季營收將季增 7%，達 6.88 億元，明年隨著 5G 滲透率進一步提升，加上 3D 感測應用發酵，樂觀看待全新中長期營運，估明年營收可望年增逾 1 成，恢復成長趨勢。

外資進一步表示，隨著頻段增加、材料升級，全新可望進一步與下游客戶擴大承接高通 (QCOM-US) 等美國 RF 供應商訂單，加上全新正積極研發 5G 基站所需使用的 GaN on SiC(碳化矽基氮化鎵)，相關產品正進入客戶驗證階段，明年將開始貢獻營收。

另一方面，外資分析，3D VCSEL 也將成為全新明年動能之一，主因是安卓手機陣營明年將擴大採用 ToF(飛時測距)，以追隨蘋果腳步，估目前全新已有 2 個客戶進入量產及數個潛在客戶欲導入，外資對全新也重申買進評等，目標價維持 108 元。

另一方面，全新下游兩大代工客戶穩懋 (3105-TW)、宏捷科 (8086-TW) 均因應未來客戶需求，宣布擴大產能建置，其中，穩懋第 3 季底已完成今年度 5000 片擴產計畫，月產能提升至 4.1 萬片，宏捷科則規劃在年底將產能提升至 1.5 萬片，隨著下游廠商產能擴大，全新也將同步受惠。