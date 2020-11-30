國光生本季認列荷商和解金 貢獻EPS 2.67元

國光生 (4142-TW) 與荷商 Crucell 及其母公司 Johnson&Johnson(JNJ-US) 日前達成訴訟和解，國光生今 (30) 日公告，依照合約將收取 11.5 億元和解金，貢獻每股純益 2.67 元，預計本季認列，今年也將終結連 8 年虧損。

法人看好，國光生前 3 季受惠本業流感疫苗訂單增加，稅後純益 78.3 萬元，較去年同期虧轉盈，每股純益 0 元。

國光生與 Crucell 合作時超過 10 年，Crucell 曾為國光生的流感疫苗主要代工客戶，是國光生大股東之一，持股約 4%。由於 Crucell 退出流感市場、未履行合約承諾，國光生對 Crucell 及母公司嬌生 (Johnson & Johnson) 提起訴訟。

今年初雙方達成共識，並簽署和解契約，依照和解契約，國光生將收取和解金 11.5 億元，貢獻每股純益約 2.67 元，將在本季認列，助推全年營運順利轉盈。

新冠疫苗開發進度方面，國光生本月向衛服部食藥署申請新冠疫苗二期臨床試驗，預期今年底前啟動試驗，目標明年中旬提供國人防疫緊急需求的疫苗。

另外，台灣因防疫有成，發病率低，僅在台灣收案、執行二期臨床，難以看出疫苗保護效果，因此考慮與國外合作進行二期臨床試驗，目前已在洽談中。