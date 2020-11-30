〈華新科跨國併購〉子公司斥近10億元 公開收購日本双信電機逾5成股權

被動元件大廠華新科 (2492-TW) 今 (30) 日公告，子公司釜屋電機擬斥資 25.6 億至 36 億日圓、約新台幣 7 億至 9.9 億元，自 12 月 1 日至明年 1 月 4 日，公開收購日本双信電機株式會社 (Soshin)(6938-JP) 最低 556 萬股或 35.64%、最高 781.56 萬股或 50.1% 股權，預計明年 1 月 12 日完成交割。

釜屋電機透露，双信電機董事會也通過支持此次收購案，其中，双信電機最大股東，同時也是現任母公司的日本碍子株式會社 (NGK)，同意並已簽署應賣合約，將於此次收購案應賣持有的 556 萬股或 35.64% 股權，等同於釜屋電機直接達成最低收購門檻。

完成交割後，釜屋電機預計將成双信電機第一大股東，NGK 則將至少持有 Soshin 約 5.04% 股權，而此次公開收購價每股 460 日圓，以今日双信電機收盤價 498 日圓計算，折價約 7.6%。

釜屋電機雖然今年 6 月取得日本双信電機 9 億日圓的私募可轉換公司債，但目前並無任何持股，因此收購完成後，釜屋電機最多將持有双信電機 5 成股權。

双信電機為為電子元件製造商，成立於 1938 年，主要業務為電力電子及資訊和資訊通信產品的研發、製造與銷售，主要產品為電容、濾波器、EMC 保護元件等，產品廣泛應用於工業設備領域和資訊通訊領域中。