〈大聯大法說〉明年各產業需求強勁反彈 營運展望樂觀

亞太半導體通路龍頭大聯大 (3702-TW) 今 (30) 日召開法說會，副總林春杰指出，隨著疫苗問世，疫情可望受控，明年各產業將強勁反彈，加上 5G 手機、筆電與車用等需求增加，半導體景氣可期，營運展望樂觀。

大聯大第三季受惠旺季效應發威，以及布局數位商務效益顯現，單季營收、獲利雙創新高，營收達 1699.9 億元，季增 13.47%，年增 20.7%，稅後純益 22.57 億元，季增 6.46%，年增 26.44%，每股稅後純益 1.34 元。

展望第四季，林春杰認為，儘管筆電、5G 手機等需求延續，但因資料中心、5G 基礎建置放緩，加上華為在第三季急拉貨，比較基期較高下，營收將季節性下滑。

不過，隨著疫情逐步受控，林春杰預計，各產業需求將強勁反彈，尤其車用電子方面，受惠電動車半導體內含量增加，以及銷量成長，推升明年營運樂觀。

針對半導體供應鏈狀況，財務長袁興文表示，由於半導體上游供應鏈前幾年採取較保守增產策略，產能相對受限，下游則因眾多應用興起，局端、終端需求同步提升，導致產業供需緊張，從第三季庫存週轉天數僅剩下 35 天也可印證。

袁興文認為，今年下半年至明年上半年，5G 手機需求將持續提升，對 5G 基礎建設投資產生正面影響，未來隨著終端需求加強，將可刺激基礎建設投資，形成正向循環。