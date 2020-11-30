南山人壽「YOUNG光運動節」 邀全民BAM健康做公益

為提倡健康樂活的生活意識，南山人壽繼去 (2019) 年在台北市立動物園舉辦萬人健走活動後，今年再度邀請民眾本周末 (12/5 星期六) 午後來到台中市政公園，參加「南山 YOUNG 光運動節」戶外運動競賽活動，大家一起活力洋溢動起來，現場持行動裝置下載「BAM 活力洋溢 APP」，即可免費參加，藉此活動號召民眾動起來，一起邁向年輕與健康。特別的是，本次活動不僅邀請所有參與者一起變健康，同時一起做公益，只要於 12/5 至 12/11 期間登入 BAM APP，累計共同完成 2 億步的步數目標，南山人壽即捐款新台幣 20 萬元捐助偏鄕學校發展運動。

當天活動除了有熱力四射的啦啦隊表演，還將邀請職棒及職籃球星到現場與民眾同歡。此外，全區設有包括我是神射手、飛輪、酷跑接力、棒球九宮格等豐富有趣的運動競賽關卡，以及籃球三對三、高空投籃、棒球跑壘等團體互動遊戲，歡迎民眾前來挑戰。年滿 20 歲的民眾當天若使用「BAM 活力洋溢 APP」紀錄步數達 3000 步以上並且完成其他兩項闖關，還可參加抽獎，獎項包括 Garmin 運動手錶、運動用品提貨券等。

「BAM 活力洋溢 APP」為南山人壽與 Garmin(台灣國際航電股份有限公司) 及法國再保險集團 SCOR Global Life 合作推出相關活動的生理年齡模型應用軟體，可串接多種智慧穿戴裝置，提供使用者五個簡單易懂的健康指標，包括「步數」、「靜止心率」、「動態卡路里」、「睡眠時間」和「BMI 值」等，估算使用者的生理年齡。南山人壽鼓勵民眾藉由「BAM 活力洋溢 APP」的五項指標來了解自身的生理年齡變化，進而養成良好運動習慣，達成健康減齡目標。「BAM 活力洋溢 APP」今年更進一步改版升級，第一，新增社交的功能，使用者可邀請家人朋友成立群組、建立排行榜，分享督促彼此努力減齡，增添互動的趣味；第二，設計獎勵機制，只要下載此 APP 或推薦朋友下載，以及步數達標，都可享有積分回饋，兌換便利商店購物金。

此外，南山人壽今年也持續推出業界創新健檢型現金回饋外溢保單，保戶每年可依照當年健檢結果，最高可獲得年繳應繳保險費 10％的現金回饋，鼓勵健康促進。這一系列外溢新商品包含日額型及實支實付型住院醫療、手術醫療、長期照顧及重大傷病等 5 大類的商品，讓保戶可以依照自身需求與保障缺口靈活搭配。

南山人壽表示，在高齡少子化的社會趨勢下，照護需求上升，加上醫療技術進步、醫療成本增加，健保自費缺口擴大，成為國人不健康餘命的新隱憂。透過生活價值觀改變，從日常做起，以更健康的生活型態，規律飲食、運動，再加上創新科技協助，有助延長健康餘命。南山人壽也透過舉辦各地區的樂活講座，協助民眾積極促進健康，讓保險的意義與功能，從事後理賠走向事前預防。南山人壽建議民眾，後疫情時代除了落實自主健康管理，也應進一步強化醫療險等相關保障之建構，讓自己無後顧之憂，也成就自己的健康人生。