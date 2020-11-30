【普信觀點】美國大選結果對股市有利

重點摘要

目前美國股市對於大選結果反應正面，但是政權交接的紛爭恐會給市場帶來短期波動。

如果共和黨能在接下來的補選中保住喬治亞州的兩席參議員席位，分裂的政府可能會阻礙拜登政府的立法議程。

幾乎可以肯定共和黨主導的參議院將阻撓所有增稅計畫。民主黨政府更可能把精力放在規範與外交政策。

儘管川普不接受大選結果並對關鍵搖擺州的法院提起上訴，但目前看來大選的贏家仍是民主黨的拜登。明年 1 月將舉行的兩席喬治亞州參議員補選將決定誰能主導參議院；由於目前民主黨在眾議院的優勢也逐漸減少，未來很有可能形成白宮與國會分治的政府。

雖然股市對於大選結果的反應相當正面，但是接下來的政權交接恐會帶來市場波動。普信的專業投資管理團隊表示，未來疫情以及疫苗相關的資訊，在未來幾個月中可能會變得更加關鍵。

「比起大選，市場應該會更重視疫情的動向，除非美國大選變成全球最有爭議的話題。」普信股票投資長 John Linehan 這樣說道。

選舉與政策議題

隨著國會進入拜登就職前的「跛腳期」，市場將專注於進一步財政紓困的前景；相關方案的談派在選前不久剛剛破裂。

普信的華盛頓分析師 Katie Deal 認為，由於有關 2021 年刺激計劃的認真談判已開始，2020 年底之前通過重大財政措施的可能性很小。鑒於兩黨都只可能在參議院中佔些微優勢，民主黨想通過之前卡關的 2.2 兆美元紓困計畫將相當困難。

假設共和黨至少在明年 1 月的喬治亞州補選中保住 1 個席位，那麼分裂的政府就將主導 2021 年的財政前景。Linehan 預測：「在共和黨主導的參議院中，任何程度的增稅計畫都將被立即否決。」

普信的固定收益投資長 Mark Vaselkiv 認為，關於財政的辯論最終可能還是會回歸如何解決激增的聯邦赤字上；然而，目前兩黨似乎都已認識到支持經濟復甦的重要性。Vaselkiv 警告說，若明年年初未能通過額外的財政刺激措施，二次衰退的風險可能會增加。

「雖然股市對於大選結果的反應相當正面，但是接下來的政權交接恐會帶來市場波動。」

貨幣政策的前景

不管大選的結果如何，有一點不會改變，那就是聯準會 (Fed) 對經濟和資本市場的大量流動性支持。這也壓低了信貸利差，並導致投資等級和高收益公司債的價格大漲。Vaselkiv 指出：「聯準會的所作所為非同尋常。」

然而，儘管流動性激增，短期和長期美國國債收益率仍保持相對較低和穩定的水準，這表示對通貨膨脹的預期仍然低迷。Vaselkiv 補充說，這可能使聯準會避免在 2024 年甚至 2025 年之前加息。

監管與貿易政策

由於在白宮與國會分治的情況下，重大財政方案通過的可能性較低，拜登有可能轉而推動監管政策來實現他的施政理想。例如努力使美國的能源基礎從石化燃料轉向再生能源。Linehan 認為，新能源法規可能會限制傳統能源產業的資本支出，還可能會減少供應並提高能源價格。

Deal 認為健康保險政策方面似乎不太可能出現重大變化。儘管兩黨都表示有興趣監管大型科技平台公司，但他們的意見卻大相徑庭，相信短期之內很難達成共識。

貿易政策可能是新政府試圖做出改變的另一個領域，拜登過去就曾表示有意重建美國與傳統貿易夥伴 (如歐盟、日本和韓國) 的關係。但中國的情況可能更為複雜；Deal 認為，在拜登與北京方面取得明顯進展之前，在政治上很難推翻川普留下的關稅政策。

資本市場動向

對於股市投資者來說，大選結果不太可能改變過去一年中，成長股與價值股之間巨大的報酬率差異。但 Linehan 認為，疫情對股市未來的走勢非常重要，疫苗的進一步發展和強勁的經濟成長可能使能源在內的週期性產業受惠。

低利率、低違約率和聯準會的支持，可能將是繼續支撐美國信貸市場的正面因素。但是，如果經濟復甦加速，長天期公債收益率可能會在 2021 年初上升。 Vaselkiv 表示，這可能會導致現有長天期公債的資本損失。他建議投資者可能要考慮高收益債和浮動利率銀行貸款，這類價格對利率變化較不敏感的資產。

免稅的州和地方市政債似乎也為個人投資者提供了誘人的機會，尤其是處於聯邦最高稅階的投資者。Vaselkiv 指出，儘管疫情肆虐，但大多數發行者的財務狀況仍然良好。同時，對更高收益率的追求吸引了非傳統投資者進入市場，從而刺激了對地方政府債這類應稅市政債的需求。

總結

儘管 2020 年的美國總統大選為美國乃至全球帶來了劇烈的短期波動，但我們仍然認為，大多數投資者最好的選擇還是專注於長期投資策略，並避免基於政治事件做出重大改變。

Linehan 認為，從歷史經驗來看，不管哪一黨勝出，美國股票市場的表現一直相對穩定，這表明投資者應該把眼光放長放遠。Vaselkiv 也指出，為響應短期事件而快進快出的潛在成本可能很高。

「人們很容易被大選蒙蔽雙眼，但我們認為，採取平衡的投資方法，保持周密且謹慎的態度對於長期投資的成功至關重要。」Linehan 如是說道。

「為響應短期事件而快進快出的潛在成本可能很高。」—Vaselkiv，普信固定收益投資長