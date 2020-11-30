路透：OPEC+將就逐步增產或延長減產政策展開討論 恐面臨艱難抉擇

《路透社》引述知情人士報導，石油輸出國家組織及其他產油國 (OPEC+) 將在週一 (30 日) 的半年度會議中討論是否將現有減產措施延長 3 至 4 個月，或是根據現有協議自明年 1 月起逐步增產，由於意見分歧仍存，預計會議將面臨艱難抉擇。

OPEC + 各國官員週日 (29 日) 舉行了非正式會談，預計於台北時間週一 (30 日)21 時正式召開半年度會議，商定 2021 年的產油政策，儘管原先計劃自 1 月起將日產量提高 200 萬桶，然而隨著二波疫情衝擊全球能源需求，該集團正在考慮是否延後上述的增產措施。

OPEC + 相關消息人士稱，OPEC + 正考慮將 770 萬桶 / 日的現有減產措施延長實施至明年初，且此立場已獲沙烏地阿拉伯及其他主要產油國支持。

包含俄羅斯在內等產油國部長談判主要集中在將減產延長 3 到 4 個月，或是從明年 1 月起逐步增產，俄羅斯支持逐步增產計畫。

一位消息人士稱，作為 OPEC + 成員國之一的哈薩克也反對將減產協議延長至明年，呼籲集團成員根據現有協議增加產量。

OPEC + 消息人士稱：「今日會議將面臨重重阻礙，尤其是在俄羅斯和哈薩克尚未改變立場的情況下。」

截至台北時間下午 17 時許，國際油價雙雙下挫。布蘭特原油期貨跌近 2%，至每桶 47.31 美元，西德州中質原油期貨跌 1.6%，至每桶 44.80 美元。