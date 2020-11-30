〈財報〉美團Q3營收年增28.8%遠優於預期 發布前股價大跌7%

港股美團 (3690-HK) 週一 (30 日) 盤後發布財報，截至 9 月底，美團第 3 季營收 354 億元人民幣，年增 28.8%，遠高於市場預期的 4.35 億元。經調整淨利潤 20.54 億元，年增 5.8%，高於市場普遍預期的 10.07 億元人民幣。

在市場信心不足及港股大跌的背景之下，股價週一大跌 7%，收 290 港元的全天最低價，成交額達 104.4 億港元。

財報關鍵數字

營收年增 28.8% 至 354 億元人民幣；

經營獲利本季為 67 億元人民幣，去年同期為 14 億元，年增 364.6%；

經調整 EBITDA 26.75 億元人民幣，年增 17.1%；

經調整淨利潤 20.54 億元人民幣，年增 5.8%。

各項業務發展

餐飲外賣：

美團 Q3 餐飲外賣業務交易金額每年增長 36.0% 至人民幣 15,220 億元。餐飲外賣日均交易筆數每年增長 30.1% 至 34.9 百萬筆。

每筆餐飲外賣業務訂單的平均價值每年增長 4.5%。餐飲外賣業務變現率由 2019 年同期的 13.9% 取代 2020 年第三季度的 13.6%。

到店，酒店及旅遊：

美團 Q3 到店，酒店及旅遊業務收入增加 4.8% 至人民幣 650 億元。到店，酒店及旅遊業務的經營溢利由 2019 年第三季度的人民幣 23 億元增加至 2020 年第三季度的人民幣 28 億元，而營業利潤率則由 37.7% 升至 43.0%。

新業務及其他：

美團 Q3 新業務及其他分部的收入每年增長 43.5% 至 2020 年第三季度的人民幣 820 億元。新業務及其他分部的經營規模由 2020 年第二季度的人民幣 15 萬億元擴大 39% 至 2020 年第三季度的人民幣 20 億元。營業利潤率由 2020 年第二季度的負值 25.9% 改善 1.2 個誤差至 2020 年第三季度的負值 24.7%。新業務及其他分部的經營替代同比擴大 68.8%，而經營利潤率每年下降 3.7 個百分點。

公司看法

美國表示，隨著上半年疫情得到有效控制，美團年度活躍商戶數增長至 650 萬，年度交易用戶數達 4.8 億創新高，體現了生活服務數位化帶來的供需兩端的快速增長。

在到店、酒旅業務板塊，得益於國內疫情形勢的顯著改善，交易額和商戶端的營銷需求都呈現出明顯恢復趨勢，本季收入達 65 億元。

美團 CFO 陳少暉表示，中國蓬勃發展的消費市場是美團發展的最大動力，讓公司對科技所能帶給行業和社會的價值充滿期待。