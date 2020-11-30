面對新規壓力 螞蟻上市恐延至2022

周一 (30 日)《彭博》引述消息人士指出，受到中國全面修訂金融科技產業的相關規定，螞蟻集團明年重啟 IPO 的可能性看起來越來越低，這個世紀 IPO 最有可能重新上市的時間點恐落在 2022 年。

知情人士表示，螞蟻仍處於業務改進的初期階段，中國主管機構要求螞蟻在諸多領域遵守新的指導方針。由於有太多工作要做，而且許多細則並不明確，螞蟻明年上市的可能性正在降低，很可能延到 2022 年。

螞蟻上市時程向後延對於包含 Warburg Pincus 在內的早期投資人來說是件利空，原本這些在螞蟻獨角獸階段就進行的投資人，期待能從 350 億美元的 IPO 案中取得豐厚回報。

但受到監管趨嚴的影響，再加上兩年後全球金融環境可能出現變化，螞蟻要再享有 350 億美元的 IPO 募資水準並不容易。

另外，螞蟻的延後上市也對阿里巴巴股價造成潛在衝擊，它持有螞蟻 1/3 的股份。而螞蟻上市計劃被暫停後，阿里巴巴股價暴跌，港股市值王寶座也一度讓位給騰訊。

(圖片: AFP)

兩名知情人士透露，中國已經成立聯合工作小組來監督螞蟻。除了與該集團保持定期聯繫，工作小組還負責收集數據和其他資料，研究其重整的可行性，並草擬金融科技產業的其他規定。目前的當務之急是確保螞蟻能適應不斷變化的監管環境。

根據 11 月初發布的小額貸款機構規則草案中，螞蟻將需要補充資本。據估計這可能意味著該公司需要大約 120 億美元才能符合新的監管要求。

此外，螞蟻需要向中國銀監會申請兩張小額貸款平台的新執照。但知情人士指稱，中國銀保監會將限制允許其在全中國營運的平台數量，不太可能核准螞蟻的兩張牌照。

同時，螞蟻還需要向中國人行申請單獨的金融控股公司執照，因為它的業務橫跨兩個以上的金融部門。知情人士表示，主管機關尚未對螞蟻給出明確且具體的法令方向。但已告知該公司，其需要遵守現行法規，並在金融控股公司的框架下營運。

對於螞蟻來說，上市已不再是第一要務，如何透徹了解並適應複雜的新金融科技法規才是其將面臨的最大障礙。

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