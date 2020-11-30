〈泰博法說〉看準兩大優勢 明年Q2擴千萬劑產能

泰博 (4736-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，看準疫苗上市後，快篩試劑將成防疫重要配套措施，市場需求量將再成長，加上競爭對手美國藥廠亞培(Abbott)、韓國 SD 持續擴增產能，為了維持競爭力，明年第 2 季千萬劑產能將全數到位。

泰博認為，目前許多國家仍透過封城，來抑制新冠疫情蔓延，未來新冠疫苗上市後，在保護力尚未確認下，病毒仍有機會散播，因此可偵測病毒的抗原快篩試劑，成為疫苗的配套方案。

泰博向中研院取得的新冠抗原快篩試劑，在國際上的競爭對手為美國藥廠亞培與韓國 SD，兩家公司目前持續擴增產能，總產能約可達 8000 萬劑。

泰博看好市場需求量持續強勁，將擴增產能，目前月產能約 200 萬劑，預計年底將倍增至 500 萬劑，明年第 2 季將可達 1000 萬劑。

其他產品方面，泰博受惠疫情，旗下額 / 耳溫槍出貨量大幅成長，並打入德國、日本等新市場，不過額 / 耳溫槍需求量趨緩，估未來每年出貨量約落在 10 萬支。

泰博指出，傳統血糖機、血糖試片則是穩定出貨，明年全年出貨量將較今年小幅成長，另外，近期積極開發多個測試項目的血糖儀，將搶攻遠據醫療、遠據照護商機。