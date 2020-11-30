電信三雄加入5G AIoT國際大聯盟 年產值上看1200億元

5G AIoT 國際大聯盟今 (30) 日舉行成軍儀式，其中電信三雄中華電 (2412-TW)、遠傳 (4904-TW) 與台灣大 (3045-TW) 也是聯盟成員之一，看好未來 3 年可再創逾 300 個工作機會，該聯盟在高雄亞洲新灣區打造 5G AIoT 驗證與示範場域，預估未來年產值可達 1200 億元。

中華電董事長謝繼茂表示，5G 創新應用市場，除需整合關鍵基礎技術，包括 AI、資安、大數據等，還需透過合作夥伴才能提供創新服務，因此中華電年底前，將搶先進駐亞灣 5G AIoT 創新園區，預估 3 年內創造出 500 個就業機會，另外，也會攜手國際雲端服務大廠，帶領台灣新創業者走向國際。

遠傳總經理井琪表示，目前 5G 頻寬與頻譜位置具有優勢，預計明年亞洲新灣區及其週邊商圈，遠傳 5G 訊號覆蓋率將可達到 9 成，技術上已布局大人物 (大數據、人工智慧、物聯網)，以及雲端、資通訊整合等，有望將高雄打造成科技智慧城市。

台灣大則將提供 5G 發展經驗與物聯網平台資源，與國內外業者在高雄打造 5G AIoT 產業生態系，結合在地企業、資源與人才，開發端對端 (end-to-end) 解決方案，並發揮「整廠輸出」海外的能力，助高雄與台灣產業鏈結國際。