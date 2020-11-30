台股爆新天量 外資提款晶圓雙雄 單日賣超破184億元

台股今 (30) 日因 MSCI 季度權重調整影響，尾盤加重跌勢，終場重挫 144.2 點或 1.04%，成交量爆出 3835 億元新天量，外資狂倒近 333 億元，大砍晶圓代工雙雄台積電、聯電，合計提款金額高達 184 億元，買超則偏好面板類股，包括彩晶、群創與友達。

三大法人今日合計賣超 327.27 億元，外資今日賣超 332.82 億元，投信賣超 11.4 億元，自營商則買超 16.95 億元；期貨方面，外資減碼多單，多單未平倉口數降至 11640 口。

外資今日根據 MSCI 權重調整，調節相關個股，其中，台積電為此次權重調降最多成分股，遭賣 3.3 萬張，聯電股價雖創 18 年來新高，外資也不留情面，大砍 5.6 萬張，位居賣超第一名，其餘如中信金、新光金、國泰金、永豐金，外資賣超張數也有 1.7 萬張以上，入列賣超前十名。

外資買超偏愛面板、太陽能與封測，彩晶、群創與友達張數皆達 2 萬張，日月光投控、京元電分別近 1.2 萬、7000 張，太陽能個股元晶、茂迪也有 7000 張以上。

投信、自營商也同步加碼面板雙虎友達、群創，賣超則專注航運類股，投信調節長榮與長榮航，自營商則調節華航、陽明等。