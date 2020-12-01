大怒神急漲！比特幣飆逾19800美元 刷三年新高

比特幣行情在上週感恩節一夕變盤，投資人從天堂到地獄，週一 (30 日) 比特幣如大怒神急漲，投資人再從地獄升天堂，飆逾 19800 美元，突破 2017 年 12 月創下歷史新高，料將再次挑戰 20000 美元大關。

傳聞美國財政部計畫追踪「自託管加密貨幣錢包」的擁有者，比特幣上週沒能突破 19500 美元阻力後開始大幅千點修正，一度跌到 16300 美元，跌幅逾 10%。

週一比特幣捲土重來，一度飆升至 19863.16 美元，打破了 2017 年 12 月創下紀錄高位 (19,666 美元)，截稿前暫報 19448 美元，今年迄今漲幅達 150% 以上。

週一比特幣走勢圖 (圖片：鉅亨網)

eToro 交易平台的美國董事總經理 Guy Hirsch 表示，比特幣的時刻到了，這次上漲行情仍有很長的路要走。

著名加密貨幣投資公司灰度投資是全球最大的比特幣巨鯨，週一漲幅由灰度推動，該機構傳出大幅加倉比特幣。

同時，週一美國 SEC 的一份文件顯示，古根海姆宏觀機會基金可能會通過其淨資產 10%，投資於比特幣的私人工具 Grayscale Bitcoin Trust (GBTC) 來間接對比特幣進行投資。除了對 GBTC 的投資外，該基金將不會直接或間接投資於加密貨幣。

Cointelegraph Markets 分析師 Michaëlvan de Poppe 總結道，現在平倉關鍵價位落在 18200 美元。

Miller Tabak + 首席市場策略師 Matt Maley 認為，在一段時間內達到頂峰之前，比特幣可能上看 22000 美元。

Matt Maley 以技術指標研判，比特幣已超買，這意味著它可能很快會回落，任何下滑都可能很快，但極不可能像 2018 年那樣暴跌。

BTIG 策略師表示，加密貨幣市場已成熟，預測 2021 年底比特幣將達 50,000 美元。

然而，Coinbase 首席執行長 Brian Armstrong 表示，如果 (上週) 這項加密貨幣法規出台，將帶來可怕的後遺症，將對美國產生長期負面影響。「股神」巴菲特更是長期看壞比特幣，將其諷為「老鼠藥」。

截稿前，美股區塊鏈概念股漲跌互見，嘉楠科技 (CAN-US) 大跌 8.50%，馬拉松專利集團 (MARA-US) 急漲 32.71%，Bit Digital(BTBT-US) 上漲 11.79%，第九城市 (NCTY-US) 下跌 11.14%，迅雷 (XNET-US) 下跌 3.70%。